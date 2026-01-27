Νέο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική - Τι είπε για τα Ίμια που εξόργισε το προεδρείο

Με τον πρόεδρο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ανδρέα Νικολακόπουλο να προειδοποιεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι θα εφαρμόσει το άρθρο 81 του Κανονισμού της Βουλής περί «πρoσωρινού απoκλεισμού από τις συνεδριάσεις», διεκόπη πριν λίγα λεπτά η συνεδρίαση, εν μέσω έντονων αντεκγλίσεων.

Η ένταση προκλήθηκε εν όσω στο βήμα βρισκόταν ο πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, με τον ίδιο να διαμαρτύρεται για το ύφος της προέδρου της Ζωής Κωνσταντοπούλου και ρωτώντας «γιατί μου επιτίθεστε;» και την ίδια να απαντά ότι ακούει τους βουλευτές της ΝΔ δίπλα της να λένε για «33%».

Η ένταση ξέφυγε όταν απαντώντας σε σχόλια βουλευτών της ΝΔ εκτός μικροφώνου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Βλαχάκο, ο οποίος είναι αδελφός του Παναγιώτη Βλαχάκου που σκοτώθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο τη νύχτα των Ιμίων το 1996, είπε: «Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια».

Η αναφορά προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ, κυρίως το Φίλιππου Φόρτωμα που παρενέβη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε στην εξέταση του μάρτυρα Γιώργου Καρασμάνη, ωστόσο ύστερα από μία ερώτηση η οποία δεν απαντήθηκε, προκλήθηκε νέα ένταση αφού ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος της έκλεισε το μικρόφωνο καθώς είχε τελειώσει προβλεπόμενος χρόνος. Κατά την έντονη αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους, η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «συμπλεγματικά υποκείμενα» τα στελέχη της ΝΔ, ενώ κατηγόρησε για σεξιστική συμπεριφορά τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Πριν διακοπεί η συνεδρίαση ο κ. Νικολακόπουλος είπε «να διαβάσουν ορισμένοι το άρθρο 81 του ΚτΒ για ανάρμοστη συμπεριφορά. Αν ξαναδιακόψει θα υπάρξουν κυρώσεις».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– Κωνσταντοπούλου: «Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;».

– Νικολακόπουλος: «Γιατί τώρα μιλάω εγώ…».

– Κωνσταντοπούλου: «Δεν ντρέπεσαι; Τα γιατί τώρα μιλάω εγώ με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη. Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα;…εγώ σε λίγο θα πάω στον εισαγγελέα για τον φίλο σας τον κ. Τριαντόπουλου».

– Νικολακόπουλος: «Εμένα οι ψήφισαν οι πολίτες. Δεν με όρισαν…άλλος όρισε τα μέλη του».

– Κωνσταντοπούλου: «Ακραία σεξιστική παρεμπόδιση. Από έναν πρόεδρο που λέει εγώ είμαι άντρας κλείνω τα μικρόφωνα…».