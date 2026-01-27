Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Κακλαμάνη για πειθαρχικό έλεγχο «στέλνουν» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέος γύρος αντιπαραθέσεων στην Εξεταστική - Ο λόγος τώρα στον Νικήτα Κακλαμάνη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Κακλαμάνη για πειθαρχικό έλεγχο «στέλνουν» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ως τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι αντιμετωπίζει η ΝΔ τη νέα ένταση που προκλήθηκε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ βουλευτών του κόμματος και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μετά τη διακοπή της συνεδρίασης και της έντονης αντιπαράθεσης που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της Εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να παραπεμφθεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ώστε να αποφασίσει την πιθανή παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η ΝΔ εμφανίζεται να μη μπορεί να «συγχωρέσει» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου την αναφορά της προς τον Γιώργο Βλαχάκο, βουλευτή της ΝΔ και αδελφού του Παναγιώτη Βλαχάκου που σκοτώθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο τη νύχτα των Ιμίων το 1996. Συγκεκριμένα είπε «καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια».

Η αντιπολίτευση πάντως σύσσωμη καταψήφισε την πρόταση παραπομπής, τονίζοντας ότι η ψηφοφορία είναι άκυρη αφού η παραπομπή μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πρόεδρο χωρίς ψηφοφορία, ενώ τονίστηκε ότι οι όποιες διαφωνίες τους με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το ύφος και τις εκφράσεις της, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πολιτικά.

Η αντιπαράθεση που οδήγησε στη διακοπή της συνεδρίασης

Νωρίτερα, είχε προκληθεί μεγάλη ένταση, με τον πρόεδρο της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ανδρέα Νικολακόπουλο να προειδοποιεί την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι θα εφαρμόσει το άρθρο 81 του Κανονισμού της Βουλής περί «πρoσωρινού απoκλεισμού από τις συνεδριάσεις».

Η ένταση ξέφυγε όταν απαντώντας σε σχόλια βουλευτών της ΝΔ εκτός μικροφώνου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Βλαχάκο, ο οποίος είναι αδελφός του Παναγιώτη Βλαχάκου που σκοτώθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο τη νύχτα των Ιμίων το 1996, είπε: «Καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ίμια».

Η αναφορά προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ, κυρίως το Φίλιππου Φόρτωμα που παρενέβη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε στην εξέταση του μάρτυρα Γιώργου Καρασμάνη, ωστόσο ύστερα από μία ερώτηση η οποία δεν απαντήθηκε, προκλήθηκε νέα ένταση αφού ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος της έκλεισε το μικρόφωνο καθώς είχε τελειώσει προβλεπόμενος χρόνος. Κατά την έντονη αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους, η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «συμπλεγματικά υποκείμενα» τα στελέχη της ΝΔ, ενώ κατηγόρησε για σεξιστική συμπεριφορά τον πρόεδρο της Επιτροπής.

