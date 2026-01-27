Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, δεν θα βρουν την ψήφο τους», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εποπτεία και επαγρύπνηση για τον τρόπο που διεξάγεται η έρευνα για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» το θέμα είναι ποιος κάνει την έρευνα και ποιος την εποπτεύει, ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στις οικογένειες της τραγωδίας των Τρικάλων. «Πάλι βλέπω την Ιατροδικαστική Λάρισας, την Πυροσβεστική… Η Πολιτεία εκπέμπει ένα μήνυμα απαράδεκτο και προσβλητικό. Δεν μπορεί το μήνυμα να είναι συλλυπητήρια. Η ανάληψη ευθύνης πού είναι;»

«Έχουμε την βεβαιότητα ότι έχουν αναληφθεί όλα τα μέτρα ότι δεν θα καλυφθεί η ευθύνη; Αν υπάρχουν ευθύνες που αγγίζουν ισχυρά συμφέροντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται ενέργειες για να συγκαλυφθούν. Ποιος έχει ορίσει πραγματογνώμονες, ποιοι είναι, ποιος τους ελέγχει;» , ανέφερε στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Επίθεση κατά της κυβέρνησης

Σε άλλο σημεία επιτέθηκε εκ νέου κατά της κυβέρνησης λέγοντας «Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, έχει κάποιους κακοποιούς» .«Ο κ. Μητσοτάκης έχει την εντύπωση ότι δε ντον βλέπει ο κόσμος. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Προσπαθεί να αποφύγει την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και πρόσθεσε: «Οι πολίτες αδημονούν πότε θα γίνουν εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει για άλλη μια φορά να καλύψει τα ίχνη του».

«Κρύβεται από τα διεθνή φόρα, δεν πήγε στο Νταβός ενώ δεν είχε ακυρωθεί καμία πτήση. Ο Μητσοτάκης είναι άφαντος και στη Βουλή, δεν έχει εμφανιστεί όλο τον Ιανουάριο στη Βουλή και πάει στα Καλάβρυτα και κάνει σκι»

«Δεν μπορεί η χώρα να είναι ακυβέρνητη», πρόσθεσε και επίσης σημείωσε: «Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές. Πιστεύω ότι πρέπει η αντιπολίτευση να αναλάβει δράση για να επιταχυνθεί η διαδικασία εκλογών. Τις επόμενες μέρες θα κάνω σημαντικές ανακοινώσεις. Θα πάρουμε μια πρωτοβουλία».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, δεν θα βρουν την ψήφο τους», υποστήριξε.

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

«Δεν θα επηρεάσει την Πλεύση Ελευθερίας κανένας», απάντησε σε ερώτηση αν θα επηρεαστεί από το κόμμα Καρυστιανού. «Ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Αν κάνει κόμμα θα είναι πάρα πολύ καλό να βγει σε δημόσια αντιπαράθεση, να μας πει τι έκανε στο Μάτι και για όλη τη διακυβέρνηση, με κορυφαίο την παραβίαση εντολής του δημοψηφίσματος και το Μάτι», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνομιλίες για νέα συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ – Επενδύει στα κοινά αμυντικά προγράμματα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακόμη ένα βήμα από την Περιφέρεια Αττικής για το δίκτυο αποχέτευσης στην Παλλήνη - Υπεγράφη η πράξη ένταξης για το έργο προϋπολογισμού €31,55 εκατ.

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βούλτεψη για Καρυστιανού: «Είναι πολιτικό νήπιο - Οι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα προήλθαν από δημαγωγούς»

11:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Εξεταστικές Επιτροπές και Κράτος Δικαίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός «τρελάθηκε» : Στους - 40 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στις ΗΠΑ, στους 50 στην Αυστραλία που «λιώνει» από τον ακραίο καύσωνα και τις πυρκαγιές

11:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Πάνω από ένα μήνα εκτός ο Τσιριβέγια (pic)

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας - Δεύτερη δοκιμή σε λιγότερο από ένα μήνα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για το δυστύχημα – «Φτάνει πια με αυτά τα δυστυχήματα – εγκλήματα», λέει ο πρόεδρος στο Newsbomb

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την πτώση δέντρου σε αμαξοστοιχία στο Κατάκολο

11:39ME TO N & ME TO Σ

Ένας εργάτης νεκρός κάθε δυο μέρες…

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραδίδεται σε λίγες μέρες στη κυκλοφορία η οδός Βασιλίσσης Όλγας – Τι αλλάζει για αυτοκίνητα και τρόλεϊ

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»

11:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και ξερό ψωμί - Survivor και σειρές σε σύγκρουση

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον αγωγό νερού που «έσκασε» τραυματίζοντας τέσσερα άτομα

11:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία BAFTA 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες - Οι εκτιμήσεις και τα σταθερά φαβορί

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: «Τρόλαρε» άγρια τον Μακρόν με μαύρα γυαλιά Aviator – Η ατάκα από το «Top Gun»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δύο από τις νεκρές βρέθηκαν αγκαλιασμένες κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

10:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τα 700.000 εισιτήρια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για έκτη μέρα - Εκτός ΜΕΘ για δεύτερο 24ωρο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σπαρακτική στιγμή που νεαρή κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της - Σκοτώθηκε σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χάρισε αγροτεμάχιο σε ολόκληρο χωριό: «Να μοιραστεί σε όλους»

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Οι 48 ώρες που έπεισαν τον Τραμπ να αλλάξει πορεία στη Μινεσότα - Το κρίσιμο τηλεφώνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ