Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές

Εποπτεία και επαγρύπνηση για τον τρόπο που διεξάγεται η έρευνα για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» το θέμα είναι ποιος κάνει την έρευνα και ποιος την εποπτεύει, ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στις οικογένειες της τραγωδίας των Τρικάλων. «Πάλι βλέπω την Ιατροδικαστική Λάρισας, την Πυροσβεστική… Η Πολιτεία εκπέμπει ένα μήνυμα απαράδεκτο και προσβλητικό. Δεν μπορεί το μήνυμα να είναι συλλυπητήρια. Η ανάληψη ευθύνης πού είναι;»

«Έχουμε την βεβαιότητα ότι έχουν αναληφθεί όλα τα μέτρα ότι δεν θα καλυφθεί η ευθύνη; Αν υπάρχουν ευθύνες που αγγίζουν ισχυρά συμφέροντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται ενέργειες για να συγκαλυφθούν. Ποιος έχει ορίσει πραγματογνώμονες, ποιοι είναι, ποιος τους ελέγχει;» , ανέφερε στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Επίθεση κατά της κυβέρνησης

Σε άλλο σημεία επιτέθηκε εκ νέου κατά της κυβέρνησης λέγοντας «Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, έχει κάποιους κακοποιούς» .«Ο κ. Μητσοτάκης έχει την εντύπωση ότι δε ντον βλέπει ο κόσμος. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Προσπαθεί να αποφύγει την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και πρόσθεσε: «Οι πολίτες αδημονούν πότε θα γίνουν εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει για άλλη μια φορά να καλύψει τα ίχνη του».

«Κρύβεται από τα διεθνή φόρα, δεν πήγε στο Νταβός ενώ δεν είχε ακυρωθεί καμία πτήση. Ο Μητσοτάκης είναι άφαντος και στη Βουλή, δεν έχει εμφανιστεί όλο τον Ιανουάριο στη Βουλή και πάει στα Καλάβρυτα και κάνει σκι»

«Δεν μπορεί η χώρα να είναι ακυβέρνητη», πρόσθεσε και επίσης σημείωσε: «Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές. Πιστεύω ότι πρέπει η αντιπολίτευση να αναλάβει δράση για να επιταχυνθεί η διαδικασία εκλογών. Τις επόμενες μέρες θα κάνω σημαντικές ανακοινώσεις. Θα πάρουμε μια πρωτοβουλία».

«Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, δεν θα βρουν την ψήφο τους», υποστήριξε.

Για Τσίπρα και Καρυστιανού

«Δεν θα επηρεάσει την Πλεύση Ελευθερίας κανένας», απάντησε σε ερώτηση αν θα επηρεαστεί από το κόμμα Καρυστιανού. «Ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Αν κάνει κόμμα θα είναι πάρα πολύ καλό να βγει σε δημόσια αντιπαράθεση, να μας πει τι έκανε στο Μάτι και για όλη τη διακυβέρνηση, με κορυφαίο την παραβίαση εντολής του δημοψηφίσματος και το Μάτι», κατέληξε.

