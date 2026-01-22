Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει, παρόλο που είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί
Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την διάρκεια της συζήτησης της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει, παρόλο που είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι με την ομιλία της θα νομιμοποιούσε την διαδικασία. Η Αθηνά Λινού κατέβηκε τελικά από το βήμα της Ολομέλειας ζητώντας από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Η Αθηνά Λινού κατέβηκε, με την ένταση να συνεχίζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Κώστα Μπάρκα και τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο της Ελληνικής Λύσης.
Σημειώνεται ότι η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο του εισηγητή της ΝΔ.
Κωνσταντοπούλου: οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ. Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.
Βιλιάρδος: παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
Κωνσταντοπούλου: εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;
Βιλιάρδος: είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν.
Κωνσταντοπούλου: το κόμμα σας (Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση.
Μπάρκας: δεν ντρέπεστε λίγο;
Βιλιάρδος: μου λέτε αν ντρέπομαι;
Μπάρκας: ναι
Βιλιάρδος: ντροπή δική σας
Κωνσταντοπούλου: ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία. Το δικό σας κόμμα αποχώρησε
Μπάρκας: είναι ντροπή! Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
Βιλιάρδος;: η ψηφοφορία γίνεται επί των εισηγητών.
Βιλιάρδος: η ψηφοφορία γίνεται με τους εισηγητές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνετε
Κωνσταντοπούλου: όχι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρετε. Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι κατά
Βιλιάρδος: ελάτε κυρία Λινού σας έχω δώσει το λόγο
Κωνσταντοπούλου: όχι. Μην ανεβείτε κυρία Λινού
Λινού: είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που εκπέμπουμε. Δεν είμαι νομικός και θα ήθελα κάποιος νομικός να μας πει ποιος έχει δίκιο.