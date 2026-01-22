Ένταση στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τη Λινού να μην ανέβει στο βήμα

Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά την διάρκεια της συζήτησης της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε την βουλευτή Αθηνά Λινού να μην μιλήσει, παρόλο που είχε έρθει η σειρά της να τοποθετηθεί, υποστηρίζοντας ότι με την ομιλία της θα νομιμοποιούσε την διαδικασία. Η Αθηνά Λινού κατέβηκε τελικά από το βήμα της Ολομέλειας ζητώντας από κάποιον νομικό να της εξηγήσει εάν έχει δίκιο το προεδρείο ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Αθηνά Λινού κατέβηκε, με την ένταση να συνεχίζεται με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Κώστα Μπάρκα και τον προεδρεύοντα Βασίλη Βιλιάρδο της Ελληνικής Λύσης.

Σημειώνεται ότι η πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο του εισηγητή της ΝΔ.

Κωνσταντοπούλου: οι περισσότεροι βουλευτές που μένουν να μιλήσουν είναι της ΝΔ. Εσάς λογοκρίνει. Έχετε εκτεθεί και πρέπει να φύγετε. Παραιτηθείτε.

Βιλιάρδος: παρακαλώ! Διαφωνείτε με την πρόταση αλλά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

Κωνσταντοπούλου: εσείς τι υπερασπίζεστε; Τον Μητσοτάκη;

Βιλιάρδος: είμαι αντιπρόεδρος της Βουλής και τηρώ τον Κανονισμό. Δεν υπερασπίζομαι κανέναν.

Κωνσταντοπούλου: το κόμμα σας (Ελληνική Λύση) έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Αφήστε εμάς που μείναμε να κάνουμε αντιπολίτευση.

Μπάρκας: δεν ντρέπεστε λίγο;

Βιλιάρδος: μου λέτε αν ντρέπομαι;

Μπάρκας: ναι

Βιλιάρδος: ντροπή δική σας

Κωνσταντοπούλου: ποια ψηφοφορία; Κάντε ψηφοφορία. Το δικό σας κόμμα αποχώρησε

Μπάρκας: είναι ντροπή! Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Ο ρόλος σας είναι του αντιπροέδρου Βουλής όχι της ΝΔ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.

Βιλιάρδος;: η ψηφοφορία γίνεται επί των εισηγητών.

Βιλιάρδος: η ψηφοφορία γίνεται με τους εισηγητές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Τι δεν καταλαβαίνετε

Κωνσταντοπούλου: όχι. Ούτε τον κανονισμό δεν ξέρετε. Οφείλετε να κάνετε ψηφοφορία. Πόσοι είναι υπέρ και πόσοι κατά

Βιλιάρδος: ελάτε κυρία Λινού σας έχω δώσει το λόγο

Κωνσταντοπούλου: όχι. Μην ανεβείτε κυρία Λινού

Λινού: είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που εκπέμπουμε. Δεν είμαι νομικός και θα ήθελα κάποιος νομικός να μας πει ποιος έχει δίκιο.