Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με την προτροπή «ας τους ρίξουμε», «ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθύνθηκε απόψε στα έδρανα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τους είπε πως «αν αυτή η κυβέρνηση δεν αποχωρήσει», τότε πρέπει η αντιπολίτευση να πάρει την ευθύνη για την «αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης».

Προηγουμένως, η Κωνσταντοπούλου είχε στραφεί στα υπουργικά έδρανα και είχε καλέσει την κυβέρνηση να εξετάσει την «απόσυρση» γιατί «έχει αποτύχει».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στα «πολύ, πολύ δυσάρεστα» και τον θάνατο δύο ανθρώπων στις χθεσινές πλημμύρες. «Αυτό που με βασανίζει όταν χάνει τη ζωή του πρόωρα ένας άνθρωπός, όταν αφαιρείται η ζωή ενός ανθρώπου, είναι αν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να σωθεί.

Νομίζω ότι όποιος ασκεί δημόσια εξουσία, δεν μπορεί παρά να χάνει τον ύπνο του, όταν άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ενώ θα μπορούσαν να προστατευτούν. Έχοντας πληροφορηθεί τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα, εδώ στην Αττική, αισθάνομαι πραγματικά πως οι πολίτες είναι έρμαιοι και εγκαταλελειμμένοι από μια εξουσία που αδιαφορεί και που τους αντιμετωπίζει σαν παράπλευρες απώλειες. Η γυναίκα αυτή μπορούσε να σωθεί;

Μα και βέβαια μπορούσε να σωθεί. Αλλά ποιος έκανε σοβαρό απολογισμό και αποκαταστατική πολιτική μετά τη Μάνδρα; Κανείς. Αντίθετα, το έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε τίποτα, να χάσουν τη ζωή τους, να πνιγούν μέσα στην Αθήνα, το 2017. Το γεγονός ότι η Μάνδρα δικάστηκε σαν πλημμέλημα, το γεγονός ότι κυρίως δεν υπήρξε καμία ανάληψη ευθύνης, από κανέναν...Όλα αυτά τα ρέματα ποιος τα μπάζωσε;», αναρωτήθηκε.

Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ενώ έχει καταθέσει ερωτήσεις για το ρέμα του Κηφισού, οι υπουργοί απαντούσαν ότι είναι αναρμόδιοι. «Σε μπαζωμένο ρέμα φαίνεται ότι έχασε τη ζωή της η γυναίκα αυτή.

Σε ένα πλούσιο δήμο, με δήμαρχο, ισχυρό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, γαμπρό του Ντογιάκου, δικός σας άνθρωπος ο κ. Παπανικολάου. Γιατί στο δήμο αυτό δεν έγιναν έργα ορεινής υδρονομίας, γιατί δεν προστατεύθηκε η Άνω Γλυφάδα από αυτό που οι επιστήμονες γνωρίζουν και όσοι ασχολούνται με τα ρέματα γνωρίζουν, και όσοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία, που μόνο σύνθημα την έχουμε σε αυτή τη χώρα;

Γνωρίζουν ότι θα έπρεπε να γίνουν φράγματα ανάσχεσης, έργα ορεινής υδρονομίας, ενημέρωση του πολίτη» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Απευθυνόμενη στην κυβέρνηση και τα έδρανα της συμπολίτευσης, σχολίασε: «Κύριοι, έχετε ευθύνη, κυβερνάτε 6,5 χρόνια τώρα, και στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, από τα 51,5 χρόνια κυβερνάτε τα 26,5 χρόνια, κυβερνάτε στο μεγαλύτερο τμήμα της μεταπολίτευσης, δεν σας φταίει κάποιος άλλος.

Η ανάληψη ευθύνης είναι και στοιχείο πολιτικής ευπρέπειας. Αντί να αγωνιάτε πώς θα κρατήσετε αυτές τις καρέκλες, θα σας έλεγα να εξετάσετε την απόσυρση. Έχετε αποτύχει και αυτή η αποτυχία δεν μπορεί να επικρέμαται διαρκώς επάνω στη ζωή των πολιτών, ούτε μπορεί να κυβερνάται η χώρα από γελοία πρόσωπα, όπως ο Γεωργιάδης, που μετά από όσα γίνανε χθες, και στη Βουλή και έξω στην κοινωνία, προσπάθησε να λοιδωρήσει και να συκοφαντήσει την αντιπολίτευση, πρωταρχικά εμένα, αλλά και συνολικά την αντιπολίτευση».

«Αποσυρθείτε κύριοι, μην ταλαιπωρείτε άλλο αυτή τη χώρα και πείτε στον κ. Μητσοτάκη να μη σας σέρνει άλλο και εσάς αλλά κυρίως τη χώρα», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε: «Είναι καταφανές ότι πρέπει να φύγετε. Είναι προφανές και είναι κρίσιμη περίοδος για να είναι η χώρα με αυτό τον τρόπο εγκαταλελειμμένη. Υπάρχει και στην αντιπολίτευση βεβαίως ευθύνη, από την απουσία της κι εγώ προσκαλώ την αντιπολίτευση, επιτέλους ας σταματήσει αυτή η βολή και ας τους ρίξουμε. Αν δεν αποχωρούν, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, δημοκρατικά. Αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση αυτής της κυβέρνησης να κυβερνά στον αυτόματο, με έναν άφαντο πρωθυπουργό».

