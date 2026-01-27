Βιολάντα: Δύο από τις νεκρές βρέθηκαν αγκαλιασμένες κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανεύρεσης των σορών των νεκρών εργατριών από τα συντρίμμια του εργοστασίου της «Βιολάντα» και πλέον αναλαμβάνουν τα ειδικά κλιμάκια που θα αποφανθούν για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Ζωή Μακρυγιάννη

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το τραγικό εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στα συντρίμμια του εργοστασίου παραγωγής για να εντοπίσουν τις νεκρές εργάτριες, αντίκρισαν δύο εξ αυτών να βρίσκονται αγκαλιασμένες.

Την ίδια στιγμή, με την ανάσυρση και της πέμπτης σορού, ολοκληρώθηκε το μακάβριο έργο των διασωστών και πλέον παίρνουν τη σκυτάλη τα συνεργεία για να καθαρίσουν τον χώρο έτσι ώστε να μπουν τα επιστημονικά κλιμάκια και να αναζητήσουν στοιχεία για να διαπιστωθεί ποια ακριβώς ήταν η αιτία της φονικής έκρηξης, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στην ταινία παραγωγής του εργοστασίου, που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Επισπεύδουν τις διαδικασίες νεκροψίας και ταυτοποίησης για να παραδοθούν οι σοροί στις οικογένειες

Οι τέσσερις σοροί που εντοπίστηκαν τις πρώτες ώρες του συμβάντος, διακομίσθηκαν χθες το απόγευμα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας, όπου ελήφθη υλικό DNA για την ταυτοποίησή τους και τα δείγματα εστάλησαν το βράδυ στην Αθήνα, διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για την πέμπτη σορό.

Αφού ληφθεί γενετικό υλικό, θα διακομισθεί και αυτή η σορός στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπως έχει γίνει και με τις υπόλοιπες, από όπου θα παραδοθούν στους συγγενείς, μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με ιατροδικαστικές πηγές, η διαδικασία ταυτοποίησης απαιτεί ορισμένα 24ωρα, ωστόσο εξαιτίας του μεγέθους της τραγωδίας, θα επιταχυνθεί όσο περισσότερο γίνεται, ώστε οι οικογένειες να προχωρήσουν στην κήδευση των ανθρώπων τους, που χάθηκαν τόσο άδικα εν ώρα εργασίας.

Πλέον, στον τόπο του δυστυχήματος, οι καπνοί που έβγαιναν αμείωτα από τα συντρίμμια μέχρι το πρωί της Τρίτης, έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά, ενώ τα μηχανήματα της Πυροσβεστικής έχουν απομακρύνει την πλειονότητα της άμορφης μάζας σιδερικών που υπήρχαν στον χώρο.

Οι έρευνες θα περάσουν σε δεύτερη φάση, καθώς οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ αποχωρούν πλέον από το σημείο, μετά τον εντοπισμό και της πέμπτης σορούς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα εισέλθουν στον χώρο για τη διεξαγωγή έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

