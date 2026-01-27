Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές για τη φονική έκρηξη στο εργαστήριο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01).

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, ανέφερε αρχικά ότι «εκφράζοντας την οδύνη μας για αυτό το περιστατικό, θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή και επιχειρησιακά και ανακριτικά, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται εκεί, ώστε να τελειώσει η εξέλιξη της πυρκαγιάς αλλά και να αναζητηθούν τα αίτια. Με παρουσία εισαγγελέα αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, της Ελληνικής Αστυνομίας και όλων των φορέων, συγκεντρώνονται μαρτυρίες ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Το προπάνιο και τα ερωτήματα για το σύστημα ανίχνευσης διαρροών

«Οι πιθανότητες που ερευνώνται αυτήν τη στιγμή, είναι και η διαρροή και κάποια αστοχία υλικού και κάποιο ανθρώπινο λάθος. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν από τα στοιχεία που θα συλλέξουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού», προσέθεσε.

Σε ερώτηση εάν υπήρχε προπάνιο στο εργοστάσιο, ο κ. Τσίγκας απάντησε πως «έτσι φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το προπάνιο είναι πηγή ενέργειας για τις διαδικασίες παραγωγής του εργοστασίου. Οι δεξαμενές βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, περιφραγμένες. Οι μελέτες πυρασφάλειας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και η ελληνική αυτό επιβάλλουν. Αυτό υφίσταται σε όλους τους χώρους και μεταφέρεται με σωληνώσεις και κάποιες διακλαδώσεις εκεί όπου θα πρέπει να πάει για να προχωρήσει η παραγωγή ενέργειας».

«Υπάρχουν (σ.σ. στην επιχείρηση) ανιχνευτές διαρροής προπάνιου, για να μπορέσει να γίνει με τις βαλβίδες αντεπιστροφής και διακοπής όλη αυτή η διαδικασία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι κάποιες από τις βαλβίδες πιθανώς να λειτούργησαν, ενώ κάποιες άλλες ενδεχομένως όχι. Αν καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, επαναλαμβάνω. Για την έκρηξη που προηγήθηκε της πυρκαγιάς, ερευνώνται όλα τα στοιχεία», ολοκλήρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

