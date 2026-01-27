Βιολάντα: Η φωτιά καίει ακόμη - Συνεχίζονται οι έρευνες για την πέμπτη σορό

Καίει ακόμα η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα.

Αποστολή στα Τρίκαλα: Ζωή Μακρυγιάννη

Η έκρηξη στοίχισε τη ζωή τεσσάρων γυναικών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, εργαζόμενες στη βραδινή βάρδια, την ώρα που μία γυναίκα ακόμα αγνοείται, με τις ελπίδες πλέον να έχουν εξανεμηθεί.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, ενώ δεν έχουν βρεθεί ακόμα ίχνη της πέμπτης σορού.

Πυκνοί καπνοί βγαίνουν ακόμα από τα συντρίμμια του εργοστασίου, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών τόσο για την εύρεση της πέμπτης σορού, όσο και για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, που παραμένουν άγνωστα.

Η ατμόσφαιρα πέριξ της επιχείρησης που παραδόθηκε στις φλόγες, παραμένει αποπνικτική και σήμερα (27/01), ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περικλής Κουλκουβίνης.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ακόμα και αυτό της δολιοφθοράς.

