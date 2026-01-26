Βιολάντα: Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια - Εξετάζεται αν ανήκει στην 5η αγνοούμενη

Δεν είχε αίσιο τέλος στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι Πυροσβέστες και οι διασώστες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς εντοπίστηκε ανθρώπινο μέλος στα συντρίμμια το οποίο εικάζεται πως ανήκει στην πέμπτη γυναίκα που αγνοείται.

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επί τόπου τρεις γυναίκες ενώ δύο αγνοούνταν. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε νεκρή και η τέταρτη γυναίκα ενώ βρέθηκε μέλος το οποίος πιθανολογείται πως ανήκει στην αγνοούμενη.

Να σημειωθεί πως οι συγγενείς των 5 έχουν δώσει dna για να γίνει ταυτοποίηση των σορών που έχουν μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας.

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Τρία λεπτά πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01)· ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» φτάνει μέχρι και το κέντρο των Τρικάλων και προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η φονική έκρηξη σκότωσε 4 γυναίκες, με μία ακόμη να αγνοείται στα συντρίμμια του εργοστασίου, που παραδόθηκε στις φλόγες. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τη χώρα και τα αίτια αυτής βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι και 8 χιλιόμετρα μακριά, όπως φανερώνεται κι από ηχητικό ντοκουμέντο του trikalazoom.site.

«Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο των Τρικάλων είχε καταγγείλει κατά το προηγούμενο διάστημα τις συνθήκες εργασίας στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» και κάνει λόγο για ένα «έγκλημα» που τελέστηκε σήμερα με την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων, ενώ αγνοείται μία ακόμα εργαζόμενη.

Οι καταγγελίες που είχαν γίνει στην επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της επιθεώρησης εργασίας, κατά το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον γραμματέα του κέντρου, που μίλησε στο Newsbomb.gr, μάλλον δεν βρήκαν ευήκοα ώτα, ενώ τονίζει ότι «μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση για τις επισημάνσεις που είχαμε κάνει. Ακόμα και σήμερα τους ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση».

Πρόσθεσε δε ότι στον χώρο του εργοστασίου έχει μεταβεί ο πρόεδρος του Κέντρου, Δημήτρης Αρμάγος μαζί με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών κι αναμένουν ενημέρωση σχετικά με το συμβάν, ωστόσο, σύμφωνα με τον γραμματέα του Κέντρου, «όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κάποια διαρροή αερίου».

«Είχαμε κάνει επισημάνσεις στην επιτροπή υγιεινής κι ασφάλειας, αλλά δεν λάβαμε απάντηση»

Από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο των Τρικάλων επισημαίνεται ότι είχαν εντοπίσει συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας, κυρίως για τις εξόδους διαφυγής, και για το σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου. «Κατά την επίσκεψη μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, όμως δεν πήραμε ποτέ απάντηση».

Καταλήγοντας είπε ότι «θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα. Όταν σε τέτοιου βεληνεκούς εταιρείες δεν τηρούνται τα στοιχειώδη για την υγιεινή και την ασφάλεια, τι να περιμένουμε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι όταν είχαμε πάει εκεί για τις εκλογές του συνδικάτου, μάς είχαν αντιμετωπίσει με πολύ άσχημο τρόπο» και πρόσθεσε ότι «υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας και οι εργαζόμενοι δεν προχωρούσαν σε καταγγελίες υπό τον φόβο να χάσουν τη δουλειά τους».

Διαβάστε επίσης