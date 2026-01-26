Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα στη Βιολάντα»

Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο των Τρικάλων είχε καταγγείλει κατά το προηγούμενο διάστημα τις συνθήκες εργασίας στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» και κάνει λόγο για ένα «έγκλημα» που τελέστηκε σήμερα με την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων, ενώ αγνοείται μία ακόμα εργαζόμενη.

Οι καταγγελίες που είχαν γίνει στην επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της επιθεώρησης εργασίας, κατά το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με τον γραμματέα του κέντρου, που μίλησε στο Newsbomb.gr, μάλλον δεν βρήκαν ευήκοα ώτα, ενώ τονίζει ότι «μέχρι και σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση για τις επισημάνσεις που είχαμε κάνει. Ακόμα και σήμερα τους ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση».

Πρόσθεσε δε ότι στον χώρο του εργοστασίου έχει μεταβεί ο πρόεδρος του Κέντρου, Δημήτρης Αρμάγος μαζί με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων Ποτών κι αναμένουν ενημέρωση σχετικά με το συμβάν, ωστόσο, σύμφωνα με τον γραμματέα του Κέντρου, «όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κάποια διαρροή αερίου».

«Είχαμε κάνει επισημάνσεις στην επιτροπή υγιεινής κι ασφάλειας, αλλά δεν λάβαμε απάντηση»

Από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο των Τρικάλων επισημαίνεται ότι είχαν εντοπίσει συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας, κυρίως για τις εξόδους διαφυγής, και για το σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου. «Κατά την επίσκεψη μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, όμως δεν πήραμε ποτέ απάντηση».

Καταλήγοντας είπε ότι «θεωρούμε ότι συντελέστηκε έγκλημα. Όταν σε τέτοιου βεληνεκούς εταιρείες δεν τηρούνται τα στοιχειώδη για την υγιεινή και την ασφάλεια, τι να περιμένουμε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι όταν είχαμε πάει εκεί για τις εκλογές του συνδικάτου, μάς είχαν αντιμετωπίσει με πολύ άσχημο τρόπο» και πρόσθεσε ότι «υπήρχε κλίμα τρομοκρατίας και οι εργαζόμενοι δεν προχωρούσαν σε καταγγελίες υπό τον φόβο να χάσουν τη δουλειά τους».