Βιολάντα: Στη βάρδια θα δούλευαν 50 άτομα, αλλά λόγω της χθεσινής κοπής της πίτας πήγαν μόλις 12

Τη στιγμή που η χώρα θρηνεί τον αδόκητο χαμό των εργαζόμενων στην ταινία παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, οι Αρχές αναζητούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις γυναίκες, ενώ αγνοείται μία ακόμη.

Όπως έγινε γνωστό, σύσσωμη η εταιρεία βρισκόταν χθες (25/1) το βράδυ σε κέντρο διασκέδασης στην Αγία Κυριακή Τρικάλων, και τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ξημέρωνε για την εταιρεία και την πόλη της Θεσσαλίας.

Κάποιοι εξ αυτών έφυγαν νωρίτερα για να πιάσουν δουλειά στις 22:00, ενώ οι συνάδελφοί τους που πήγαιναν για δουλειά στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας αντίκρισαν ένα σκηνικό αποκάλυψης.

Πήγαν μόλις 12 για δουλειά αντί για 50

Σύμφωνα με το βαρδιολόγιο, στην νυχτερινή βάρδια (σ.σ.: είναι 24ωρης λειτουργίας) θα έπρεπε να εργάζονται περίπου 50 εργαζόμενοι, ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας της ημέρας με τη γιορτή της εταιρείας, πήγαν για βάρδια στη γραμμή παραγωγής μόλις 12 εργαζόμενοι, κάτι που σημαίνει ότι θα ήταν πολύ πιθανό να υπήρχαν ακόμα περισσότερα θύματα στο τραγικό εργατικό δυστύχημα.

Από τη στιγμή που έγινε η έκρηξη, κάποιοι κατάφεραν και βγήκαν έγκαιρα, καθώς βρίσκονταν κοντά στην έξοδο, την ώρα που κατέρρεε ένας τεράστιος τοίχος, έπεφτε το ταβάνι και το εργοστάσιο κοβόταν κυριολεκτικά στη μέση.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση ενός εργαζόμενου της εταιρείας που δεν μπορεί να πιστέψει ότι λίγες ώρες πριν οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, διασκέδαζαν μαζί με τους υπόλοιπους. Όπως έγραψε σχετικά στο facebook, «εχθές, οι γυναίκες που χάθηκαν τόσο άδικα, καθόντουσαν κάπου δίπλα μου, χόρευαν κάπου μπροστά μου, η οικογένεια της Βιολάντα μας είχε γιορτή.

Μερικές ώρες μετά, πόσο απρόβλεπτη η ζωή, μια ανείπωτη τραγωδία που μας συγκλόνισε, μια εθνική τραγωδία σε μια από τις καλύτερες βιομηχανίες της χώρας με πολύ ευχαριστημένους εργαζόμενους, κυρίως γυναίκες, από την τοπική κοινωνία των Τρικάλων. Η πόλη σήμερα θρηνεί μαζί μας».

