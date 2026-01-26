Τρίκαλα: Τέσσερις οι νεκρές από τη φονική πυρκαγιά στη «Βιολάντα»

Άμεσες ενέργειες και ενδελεχή έλεγχο των συνθηκών υπό τις οποίες προκλήθηκε η εκκωφαντική έκρηξη και η φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ζήτησε η αρμόδιας εισαγγελέας, η οποία μετέβη νωρίς το πρωί (26/01) στο σημείο της τραγωδίας.

Από τη φωτιά ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις γυναίκες, ενώ, ακόμη μία αγνοείται, όπως επιβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, ο οποίος μίλησε στο Newsbomb.

Οι σοροί μεταφέρονται για νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, ενώ, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη η ακριβής αιτία της έκρηξης, σύμφωνα με τον κ. Καταβούτα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη πέντε εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να γνωστοποιεί νωρίτερα πως όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους και ότι αντιμετωπίζουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Πιθανότατα όλοι θα λάβουν εξιτήριο εντός της ημέρας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως τόνισε ο κ. Καταβούτας, η φονική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μονάδα παραγωγής του παλιού εργοστασίου. H νέα μονάδα παραγωγής της «Βιολάντα», η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα, δεν υπέστη ζημιές από το περιστατικό. Τραγική ειρωνεία είναι πως η εταιρεία «Βιολάντα» βρισκόταν σε διαδικασία επέκτασης και ανακαίνισης των παλιών εγκαταστάσεων, που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Το προηγούμενο βράδυ, οι εργαζόμενοι διασκέδαζαν στην εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας της εταιρείας

Στη βραδινή βάρδια, παρόντες ήταν περίπου 12 άνθρωποι αντί για περίπου 30 που εργάζονται συνήθως, καθώς είχε αποφασιστεί από τη διοίκηση της εταιρείας να πάνε λιγότεροι άνθρωποι για δουλειά στο εργοστάσιο τα ξημερώματα λόγω της καθιερωμένης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (25/01) για την κοπή της βασιλόπιτας.

