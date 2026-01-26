Γεωργιάδης: «Έξι άτομα στο νοσοκομείο, ο ένας πυροσβέστης» από τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Πέντε εργαζόμενες της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα παραμένουν αγνοούμενες μετά τη μεγάλη φωτιά που «ξέσπασε» τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01), λίγο πριν από τις 16:00, στον χώρο του εργοστασίου.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποίησε νωρίς το πρωί ότι «αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, έχουν μεταφερθεί 6 άτομα στο νοσοκομείο Τρικάλων, 5 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης, που αντιμετωπίζουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα», σημειώνοντας ότι «είναι καλά στην υγεία τους», σε ενημέρωση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός δεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα των αγνοούμενων, τονίζοντας ότι είναι στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Από την πλευρά της Πυροσβεστικής επιβεβαιώθηκε ο αριθμός των 5 αγνοουμένων γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα.

Ακούστηκε εκκωφαντική έκρηξη σε όλα τα Τρίκαλα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις και μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα εργαζόμενο, σ’ αυτό το σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, όπως μετέδωσε το trikalaola.gr.

Με την έκρηξη, άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ, το κτήριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Στο σημείο είναι οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας απαρηγόρητοι, μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο αλλά και η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς.

