«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για τη φονική πυρκαγιά

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία
Η εταιρεία «Βιολάντα» εξέδωσε ανακοίνωση για τη φονική πυρκαγιά που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα.

Αναφέρεται ότι «σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί, είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

