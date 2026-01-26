Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από την πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία, δύο αγνοούμενες

Μια πολύ δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στα Τρίκαλα, καθώς ύστερα από έκρηξη στις εγκαταστάσεις της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενες, ενώ αγνοούνται ακόμα δύο, που είχαν βάρδια την ώρα του συμβάντος.

«Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Τρεις εξ αυτών (σ.σ.: από τις 5 αγνοούμενες) βρέθηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο της εταιρείας που εργάζονταν. Ένα τραγικό γεγονός, οι γυναίκες αυτές δούλευαν αυτές τις δύσκολες ώρες για να ζήσουν την οικογένειά τους, δεν υπάρχουν λόγια» είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Mega, επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση του θανάτου των τριών εργαζόμενων γυναικών.

Οι γυναίκες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες από τις ομάδες της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο σημείο, ενώ συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και των άλλων δύο εργαζόμενων που αγνοούνται.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και οι συγγενείς των εργαζόμενων που είχαν βάρδια την ώρα του τραγικού συμβάντος, αναζητώντας πληροφορίες για τους ανθρώπους τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ., η έκρηξη έλαβε χώρα περίπου δέκα λεπτά πριν τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στην μονάδα παραγωγής του εργοστασίου.

Κόπηκε στα δύο το κτήριο

Η έκρηξη ήταν εκκωφαντική κι ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων, που βρίσκεται περίπου 6-7 χιλιόμετρα από το σημείο, καθώς και στα κοντινά χωριά. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που το κτήριο παραγωγής, κόπηκε στα δύο. Αρχικά κατέρρευσε ένας μεγάλος τοίχος, κι ακολούθως έπεσε και η σκεπή.

Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, όσοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους, καθώς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και ήδη οι πρώτοι αποχώρησαν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων επισκέφθηκαν συνολικά 12 άτομα.

Τρεις γυναίκες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ με ίδια μέσα μετέβησαν στα επείγοντα του Νοσοκομείου άλλοι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ομάδες της ΕΜΑΚ στον χώρο

Ομάδες της ΕΜΑΚ από τα Τρίκαλα, αλλά και από τη Λαμία, έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και επιχειρούν ήδη στο εργοστάσιο για τον εντοπισμό των αγνοούμενων εργαζομένων γυναικών, που είχαν βάρδια την ώρα της έκρηξης και δεν πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα από το κτήριο. Όπως προαναφέρθηκε, ανασύρθηκαν ήδη τρεις σοροί απανθρακωμένων γυναικών κι αγνοούνται άλλες δύο.

Στο σημείο έχει σπεύσει και η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να εξετάσει τον χώρο και να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, κατόπιν της έκρηξης που σημειώθηκε.

Διαβάστε επίσης