Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από την πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία, δύο αγνοούμενες

«Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους» είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Mega, επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση.

Newsbomb

Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από την πυρκαγιά στην μπισκοτοβιομηχανία, δύο αγνοούμενες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια πολύ δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στα Τρίκαλα, καθώς ύστερα από έκρηξη στις εγκαταστάσεις της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενες, ενώ αγνοούνται ακόμα δύο, που είχαν βάρδια την ώρα του συμβάντος.

«Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Τρεις εξ αυτών (σ.σ.: από τις 5 αγνοούμενες) βρέθηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο της εταιρείας που εργάζονταν. Ένα τραγικό γεγονός, οι γυναίκες αυτές δούλευαν αυτές τις δύσκολες ώρες για να ζήσουν την οικογένειά τους, δεν υπάρχουν λόγια» είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Mega, επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση του θανάτου των τριών εργαζόμενων γυναικών.

Οι γυναίκες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες από τις ομάδες της ΕΜΑΚ που έσπευσαν στο σημείο, ενώ συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και των άλλων δύο εργαζόμενων που αγνοούνται.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και οι συγγενείς των εργαζόμενων που είχαν βάρδια την ώρα του τραγικού συμβάντος, αναζητώντας πληροφορίες για τους ανθρώπους τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ., η έκρηξη έλαβε χώρα περίπου δέκα λεπτά πριν τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στην μονάδα παραγωγής του εργοστασίου.

Κόπηκε στα δύο το κτήριο

Η έκρηξη ήταν εκκωφαντική κι ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων, που βρίσκεται περίπου 6-7 χιλιόμετρα από το σημείο, καθώς και στα κοντινά χωριά. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που το κτήριο παραγωγής, κόπηκε στα δύο. Αρχικά κατέρρευσε ένας μεγάλος τοίχος, κι ακολούθως έπεσε και η σκεπή.

Σε ό,τι αφορά στους τραυματίες, όσοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο είναι καλά στην υγεία τους, καθώς έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και ήδη οι πρώτοι αποχώρησαν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων επισκέφθηκαν συνολικά 12 άτομα.

Τρεις γυναίκες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ με ίδια μέσα μετέβησαν στα επείγοντα του Νοσοκομείου άλλοι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ομάδες της ΕΜΑΚ στον χώρο

Ομάδες της ΕΜΑΚ από τα Τρίκαλα, αλλά και από τη Λαμία, έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» και επιχειρούν ήδη στο εργοστάσιο για τον εντοπισμό των αγνοούμενων εργαζομένων γυναικών, που είχαν βάρδια την ώρα της έκρηξης και δεν πρόλαβαν να βγουν έγκαιρα από το κτήριο. Όπως προαναφέρθηκε, ανασύρθηκαν ήδη τρεις σοροί απανθρακωμένων γυναικών κι αγνοούνται άλλες δύο.

Στο σημείο έχει σπεύσει και η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να εξετάσει τον χώρο και να διαπιστώσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, κατόπιν της έκρηξης που σημειώθηκε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά – Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Black Edition είναι η πιο σκοτεινή εκδοχή του Volkswagen Golf R

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξέφρενο ράλι για τον χρυσό: «Πάτησε» για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: Νεκρός 62χρονος οδηγός μετά από εκτροπή οχήματος

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιαπωνία αποχαιρετά τα τελευταία της πάντα - Επιστρέφουν στην Κίνα εν μέσω τεταμένων σχέσεων

09:24ΕΘΝΙΚΑ

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: «Όχι» στον τζάμπα πατριωτισμό, δεν θα παριστάνουμε τους σύγχρονους… Κολοκοτρώνηδες

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες πατέρας μαθητή: «Δεν θέλουμε να δούμε την διευθύντρια στην πυρά, χρειάζεται βοήθεια»

09:22ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Κινέζος στρατηγός διέρρεε πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ - Τι σημαίνουν οι εκκαθαρίσεις στον στρατό από τον Σι

09:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα της Εθνικής Γυναικών στο πόλο

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» σε Κηφισό, Αττική Οδό - Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο άνθρωπος που κατάφερε να εξαπατήσει τη Ζάκυνθο: Παρίστανε για χρόνια παλαίμαχο άσο της Γιουνάιτεντ

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

08:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μηδέν σφυγμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:47ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Μεγάλα «διπλά» για Πέλικανς και Ράπτορς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για κυκλοφοριακό: Έρχονται νέα drones που θα επιχειρούν και όταν βρέχει – Νέα μέτρα για τον Κηφισό

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 61χρονος πατέρας συγκινήθηκε όταν είδε για πρώτη φορά χρώματα - Δείτε βίντεο

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από την έκρηξη και τη φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία - Αγνοούνται άλλες δύο

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαρώνει τις ΗΠΑ η πολική δίνη: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 1 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένες Πολιτείες: Συντριβή αεροσκάφους στο Μέιν – Αγνοείται η τύχη των 8 επιβαινόντων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από την έκρηξη και τη φωτιά στην μπισκοτοβιομηχανία - Αγνοούνται άλλες δύο

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας - Μαρτυρία εργαζόμενου και βίντεο

06:34LIFESTYLE

Eurovision 2026: Στην κορυφή των στοιχημάτων ο Good Job Nicky - Ποιος είναι και γιατί ξεχωρίζει

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το αποφυλακιστήριο που «έκαψε» τον πατέρα – Τα κενά του νόμου και τα αγνοημένα ιατρικά σήματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα για τις «έξυπνες κάμερες»: Ενημέρωση των οδηγών με SMS – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έξι άτομα στο νοσοκομείο, ο ένας πυροσβέστης» από τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες πατέρας μαθητή: «Δεν θέλουμε να δούμε την διευθύντρια στην πυρά, χρειάζεται βοήθεια»

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 25/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 15.000.000 ευρώ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος που έστειλε τη Σία Κοσιώνη στην εντατική

09:41TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας με τη χαμηλή γη, το καθαρό νερό, τις εικόνες σπάνιας ηρεμίας

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Νέα εβδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες– Βροχές, καταγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Ανατροπή στις έρευνες για τη δολοφονία του βαρυποινίτη – Το σκοτεινό παρελθόν του νέου υπόπτου

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαρώνει τις ΗΠΑ η πολική δίνη: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 1 εκατ. άνθρωποι στο σκοτάδι - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ