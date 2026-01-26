Αναβάλλεται η εκδήλωση "the greek AI accelerator" παρουσία Μητσοτάκη λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα

Αναβάλλεται η εκδήλωση για το πρόγραμμα "The Greek AI Accelerator", στην οποία ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Η συζήτηση για το πρόγραμμα "The Greek AI Accelerator", στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών, δεν θα λάβει χώρα απόψε στις 18:00 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Στην ανακοίνωσή της η Endeavor Greece επισημαίνει τα εξής: «Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των ατυχών και τραγικών εξελίξεων σήμερα στα Τρίκαλα, αναγκαστήκαμε να αναβάλουμε την σημερινή εκδήλωση έναρξης του Greek AI Accelerator που ήταν προγραμματισμένη για τις 18:00 στο Ωδείο Αθηνών.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία αυτό μπορεί να προκαλέσει και ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Θα ανακοινώσουμε τη νέα ημερομηνία της εκδήλωσης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες» προστίθεται.