Θρασύτατη διάρρηξη σε ιατρείο γνωστού καρδιολόγου στην Κρήτη - Βίντεο
Σοκ προκαλεί στα Χανιά η θρασύτατη διάρρηξη που έλαβε χώρα σε ιατρείο, αδιαφορώντας παρά τις κάμερες ασφαλείας
Στόχος θρασύτατου διαρρήκτη έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ιατρείο γνωστού Χανιώτη καρδιολόγου στο κέντρο της πόλης.
Ο δράστης, αφού παραβίασε την πίσω πόρτα σπάζοντας ένα τζάμι, κατάφερε να εισέλθει στον χώρο παρά το στενό άνοιγμα. Ο ιατρός αντίκρισε το πρωί το ιατρείο του άνω-κάτω, διαπιστώνοντας την κλοπή ενός λάπτοπ, αναμνηστικών αντικειμένων, αλλά κυρίως ενός οικογενειακού κειμηλίου μεγάλης αξίας.
