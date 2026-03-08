Θρασύτατη διάρρηξη σε ιατρείο γνωστού καρδιολόγου στην Κρήτη - Βίντεο

Στόχος θρασύτατου διαρρήκτη έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ιατρείο γνωστού Χανιώτη καρδιολόγου στο κέντρο της πόλης.

Ο δράστης, αφού παραβίασε την πίσω πόρτα σπάζοντας ένα τζάμι, κατάφερε να εισέλθει στον χώρο παρά το στενό άνοιγμα. Ο ιατρός αντίκρισε το πρωί το ιατρείο του άνω-κάτω, διαπιστώνοντας την κλοπή ενός λάπτοπ, αναμνηστικών αντικειμένων, αλλά κυρίως ενός οικογενειακού κειμηλίου μεγάλης αξίας.

