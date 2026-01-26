Τα Τρίκαλα θρηνούν και ρωτούν τι φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Όλα τα Τρίκαλα είναι βουβά. Η πόλη πενθεί για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε έκρηξη και αμέσως μετά «ξέσπασε» μεγάλη πυρκαγιά, που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες, ενώ, μία ακόμη παραμένει αγνοούμενη.

Από το πρωί, η είδηση έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα· σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο και σπίτι, σκορπίζοντας θλίψη και ένα βαρύ αίσθημα απώλειας.

Οι γυναίκες που χάθηκαν, ήταν μητέρες, σύζυγοι, κόρες, πρόσωπα γνωστά και αγαπητά στην τοπική κοινωνία, που έδιναν καθημερινά τον αγώνα για το μεροκάματο. Άνθρωποι που χαιρετούσαν κάθε πρωί τους συναδέλφους τους και το απόγευμα επέστρεφαν στα σπίτια τους, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η μέρα θα ήταν η τελευταία τους.

«Χάθηκαν άδικα τόσες ζωές, μητέρες με παιδάκια, έχουμε σοκαριστεί όλοι», περιγράφουν συγκινημένες εργαζόμενες του εργοστασίου, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

Τα Τρίκαλα θρηνούν και περιμένουν απαντήσεις· ένα «γιατί» πλανάται πάνω από την πόλη. Αυτό το τραγικό συμβάν αφήνει πίσω όχι μόνο ερωτήματα (Πώς και γιατί συνέβη;), αλλά και μία βαθιά πληγή στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων και της αγνοούμενης.

Απόψε, ο Μητροπολίτης Τρίκκης Χρυσόστομος θα τελέσει αγρυπνία και μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων, ενώ, η Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κήρυξε πένθος για το δυστύχημα.

