Οι εξωγήινοι προσπαθούν να «επικοινωνήσουν» αλλά το διάστημα έχει... κακοκαιρία

Οι κορυφαίοι «κυνηγοί» εξωγήινης νοημοσύνης του Ινστιτούτου SETI υποστηρίζουν ότι οι εξωγήινοι πολιτισμοί μπορεί όντως να προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, αλλά τα μηνύματά τους «χάνονται στη μετάφραση» λόγω των ταραχωδών συνθηκών που επικρατούν στο διάστημα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Astrophysical Journal, η έντονη αστρική δραστηριότητα -όπως οι ηλιακές καταιγίδες- λειτουργεί ως ένα είδος κοσμικού «παράσιτου». Αυτά τα φαινόμενα διασπείρουν την ισχύ των σημάτων σε πολλαπλές συχνότητες, καθιστώντας τα πρακτικά αόρατα για τα παραδοσιακά συστήματα εντοπισμού που αναζητούν στενού εύρους σήματα.

Το φαινόμενο της «διασποράς»

«Αν ένα σήμα διευρυνθεί εξαιτίας του περιβάλλοντος του άστρου του, μπορεί να πέσει κάτω από το κατώφλι ανίχνευσής μας, ακόμα κι αν είναι εκεί», εξηγεί ο αστρονόμος του SETI, Vishal Gajjar. Η έρευνα υποδεικνύει ότι ακόμη και ένας τέλεια συντονισμένος πομπός μπορεί να φτάσει στη Γη «αλλοιωμένος».

Η ανακάλυψη αυτή αναγκάζει την επιστημονική κοινότητα να επανασχεδιάσει τις μεθόδους έρευνας, εστιάζοντας πλέον σε υψηλότερες συχνότητες και πιο ευέλικτα πρωτόκολλα παρατήρησης που θα αντιστοιχούν σε αυτό που «πραγματικά φτάνει στη Γη».

Πολιτική αντιπαράθεση και «αποκαλύψεις»

Η επιστημονική αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή που η συζήτηση για τα UAP (Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα) έχει μεταφερθεί από το πεδίο της συνωμοσιολογίας στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ.

Πρόσφατες καταθέσεις στο Κογκρέσο από πρώην αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και του Πενταγώνου έχουν προκαλέσει αίσθηση, με ισχυρισμούς για μυστικά προγράμματα ανάκτησης εξωγήινης τεχνολογίας. Αν και πολλοί πολιτικοί, όπως ο Ρεπουμπλικάνος Tim Burchett, κρατούν επιφυλακτική στάση απέναντι στα «πράσινα ανθρωπάκια», οι αναφορές για θεάσεις UAP αυξήθηκαν ραγδαία, ξεπερνώντας τις 750 μέσα σε έναν χρόνο (2023-2024).

Η παρέμβαση Τραμπ και η «απόρρητη» ενημέρωση

Το θέμα πήρε νέες διαστάσεις έπειτα από πρόσφατες δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος σε podcast ανέφερε ότι οι εξωγήινοι «είναι πραγματικοί», πριν ανασκευάσει άμεσα μέσω social media. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι εξουσιοδοτεί τη δημοσιοποίηση όλων των κυβερνητικών εγγράφων που αφορούν τα UFO και τα UAP.

«Δεν ξέρω αν είναι αληθινά ή όχι, αλλά θα προχωρήσω σε αποχαρακτηρισμό των αρχείων», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ από το Air Force One, υποσχόμενος πλήρη διαφάνεια σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των κρατικών αρχείων.

