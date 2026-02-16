Σάλος με τη δήλωση του Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Είναι αληθινοί...»

Λίγες ώρες αφότου ο Μπαράκ Ομπάμα προκάλεσε φρενίτιδα λέγοντας ότι οι εξωγήινοι «υπάρχουν» σε ένα podcast, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε μια δήλωση διευκρινίζοντας ότι δεν έχει δει καμία απόδειξη για την ύπαρξή τους.

Σε συνομιλία με τον Αμερικανό παρουσιαστή podcast Brian Tyler Cohen το σαββατοκύριακο, ο Ομπάμα φάνηκε να επιβεβαίωσε την προφανή ύπαρξη εξωγήινων κατά τη διάρκεια ενός γύρου ερωτήσεων ταχείας απάντησης, όπου ο παρουσιαστής κάνει γρήγορες ερωτήσεις στους καλεσμένους και οι καλεσμένοι απαντούν με σύντομες απαντήσεις.

Αφού ρωτήθηκε «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;», ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Συνέχισε: «Δεν κρατούνται στην Περιοχή 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση εκτός αν υπάρχει αυτή η τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το σχόλιο αυτό έγινε δεκτό από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, με τίτλους όπως «Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί» και «"Είναι αληθινοί": Οι σοκαριστικοί ισχυρισμοί του Ομπάμα για εξωγήινους» . Το περιοδικό Time κάλυψε το δράμα, αναφέροντας : «Ο Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, αλλά δεν βρίσκονται στην Περιοχή 51».

Ωστόσο, μετά τον σάλο που προκάλεσε στα μέσα ενημέρωσης, ο Ομπάμα έκανε μία δημοσίευση στο Instagram το βράδυ της Κυριακής. «Προσπαθούσα να μείνω στο πνεύμα του γύρου ταχύτητας, αλλά επειδή έχει τραβήξει την προσοχή, ας διευκρινίσω. Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο απέραντο που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι καλές», είπε. «Αλλά οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες που οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφτεί εξωγήινοι είναι χαμηλές, και δεν είδα κανένα στοιχείο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Αλήθεια!»

Υπάρχει μια μακροχρόνια θεωρία συνωμοσίας που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει εξωγήινους στην Περιοχή 51 , μια άκρως απόρρητη τοποθεσία της Πολεμικής Αεροπορίας στη Νεβάδα.

Το 2019, αφού 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εγγράφηκαν για να «εισβάλουν» στο site, περίπου 150 influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώθηκαν γύρω από την περιοχή, αλλά η εκδήλωση έληξε άδοξα , με μόνο λίγες συλλήψεις, και τελικά μετατράπηκε σε μουσικό φεστιβάλ.

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν το 2013 αποκάλυψαν ότι ο μυστικός αεροδιάδρομος χρησιμοποιήθηκε στην πραγματικότητα για εναέριες δοκιμές κυβερνητικών έργων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εναέριας επιτήρησης U-2 και Oxcart. «Οι δοκιμές σε μεγάλο υψόμετρο του U-2 οδήγησαν σύντομα σε μια απροσδόκητη παρενέργεια - μια τεράστια αύξηση στις αναφορές για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO)», ανέφεραν τα έγγραφα .

