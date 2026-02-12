Ο Τραμπ καταργεί το εύρημα - ορόσημο της EPA, εποχής Ομπάμα για την κλιματική αλλαγή

Την κατάργηση του νομικού πορίσματος στο οποίο βασιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για να περιορίσει τη ρύπανση από τις εξατμίσεις των οχημάτων, τα διυλιστήρια πετρελαίου και τα εργοστάσια, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ.

Το εύρημα - το οποίο εξέδωσε η EPA το 2009 - ανέφερε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από αέρια του θερμοκηπίου όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

«Τερματίζουμε επίσημα το λεγόμενο εύρημα κινδύνου, μια καταστροφική πολιτική της εποχής Ομπάμα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. «Αυτός ο προσδιορισμός δεν είχε καμία βάση στην πραγματικότητα — καμία απολύτως. Και δεν είχε καμία νομική βάση. Αντίθετα, με την πάροδο των γενεών, τα ορυκτά καύσιμα έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές και έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε όλο τον κόσμο».

BREAKING: President Trump announces a repeal of the EPA's landmark 2009 finding on greenhouse gases' harmful effect on the climate, calling it the "single largest deregulatory action in American history." https://t.co/LDHKvbycQe pic.twitter.com/IWRdtE72kB — ABC News (@ABC) February 12, 2026

Μεγάλες περιβαλλοντικές ομάδες αμφισβήτησαν την απόφαση και ετοιμάζονται για νομικές προσφυγές.

Το εύρημα κινδύνου στήριξε την ικανότητα της EPA να ρυθμίζει τη ρύπανση των αερίων του θερμοκηπίου από οχήματα και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και να επιβάλλει στις εταιρείες να αναφέρουν τις εκπομπές τους. Απαιτούσε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει δράση για το κλίμα βάσει του νόμου για τον καθαρό αέρα.

Είναι η πιο σημαντική προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επίσημα από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 για δεύτερη φορά τον περασμένο μήνα και αναμένεται επίσης να αποσυρθούν από τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «απάτη», ακύρωσε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για έργα καθαρής ενέργειας τον Οκτώβριο.

Και το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα δαπανήσει 175 εκατομμύρια δολάρια για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής έξι εργοστασίων άνθρακα - η τελευταία σε μια σειρά κινήσεων για τη στήριξη του άνθρακα.

Το περασμένο έτος ήταν το τρίτο θερμότερο στη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία 11 χρόνια ήταν τα 11 θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Ο Τραμπ και ο διαχειριστής της EPA Λι Ζέλντιν ανακοίνωσαν επίσης την Πέμπτη ότι η υπηρεσία καταργεί όλα τα πρότυπα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα οχήματα.

«Καταργούμε το γελοίο εύρημα κινδύνου και τερματίζουμε όλα τα πρόσθετα πρότυπα πράσινων εκπομπών που επιβλήθηκαν άσκοπα σε μοντέλα οχημάτων και κινητήρες μεταξύ 2012 και 2027 και μετά», είπε ο Τραμπ.