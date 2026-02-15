ΗΠΑ: Επίθεση Ομπάμα σε Τραμπ - Τι είπε για το βίντεο με τους πιθήκους

Η πλειονότητα των κατοίκων των ΗΠΑ «βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά βαθιά προβληματική», διαβεβαίωσε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος

ΗΠΑ: Επίθεση Ομπάμα σε Τραμπ - Τι είπε για το βίντεο με τους πιθήκους
AP
Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε χθες Σάββατο τον υποβιβασμό του πολιτικού λόγου στη χώρα, που έχει μετατραπεί, κατ’ αυτόν, σε «παράσταση κλόουν», αντιδρώντας για πρώτη φορά στην αναπαραγωγή από τον Ντόναλντ Τραμπ βίντεο στο οποίο ο ίδιος και η σύζυγός του Μισέλ παρουσιάζονται σαν πίθηκοι.

Ο κ. Ομπάμα ερωτήθηκε για το επίμαχο βίντεο, που αναπαρήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του μήνα μέσω Truth Social, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πόντκαστ του πολιτικού σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, ο οποίος πρόσκειται στους δημοκρατικούς.

Η πλειονότητα των κατοίκων των ΗΠΑ «βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά βαθιά προβληματική», διαβεβαίωσε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017), χωρίς να αναφερθεί άμεσα ούτε στο βίντεο, ούτε στον ρεπουμπλικάνο διάδοχό του.

«Είναι αλήθεια ότι προσελκύει προσοχή. Είναι αλήθεια ότι εκτρέπει την προσοχή», συνέχισε.

«Αυτό είναι το είδος της παράστασης κλόουν που εκτυλίσσεται στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση, κι είναι επίσης αλήθεια είναι πως δεν μοιάζει να προκαλεί καμιά ντροπή σε κόσμο που προηγουμένως θεωρούσε ότι πρέπει να δείχνει κάποια αξιοπρέπεια, κάποια αίσθηση σεβασμού των συμβάσεων και σεβασμού στο αξίωμα, έτσι δεν είναι; Αυτό έχει χαθεί», συμπλήρωσε.

Στο βίντεο τα πρόσωπα του Μπαράκ Ομπάμα, του πρώτου μαύρου προέδρου των ΗΠΑ, και της συζύγου του Μισέλ Ομπάμα είναι βαλμένα πάνω σε σώματα πιθήκων.

Η αναπαραγωγή από τον νυν πρόεδρο του βίντεο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του πυροδότησε θύελλα επικρίσεων από πλευράς δημοκρατικών—και ακόμη και ρεπουμπλικάνων. Ο Ντόναλντ Τραμπ το απέσυρε.

Ο κ. Τραμπ υποβάθμισε τις αντιδράσεις και τις επικρίσεις. Ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι το βίντεο μοιράστηκε μέλος του προσωπικού του, όχι ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας.

«Δεν είδα παρά μόνο το πρώτο μέρος» του βίντεο, όχι «το σύνολό του» και «κανένας δεν ήξερε τι είχε στο τέλος», δηλαδή το απόσπασμα με τις εικόνες που παρουσίαζε με αυτόν τον τρόπο το ζεύγος Ομπάμα, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι μυστικό πως τρέφει ιδιαίτερη εχθρότητα για τον προκάτοχό του, η δημοτικότητα του οποίου παραμένει υψηλή στη χώρα.

Αναφέρεται σχεδόν πάντοτε σ’ αυτόν αποκαλώντας τον «Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα», θυμίζοντας δηλαδή το μεσαίο του όνομα διότι παραπέμπει στο ισλάμ, ενώ είχε συμβολή στη διάδοση απίθανης θεωρίας συνωμοσίας, του ισχυρισμού πως ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος δεν έχει αμερικανική υπηκοότητα.

Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της νικηφόρας εκστρατείας του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, ο ρεπουμπλικάνος πολλαπλασίασε τις σφοδρές φραστικές επιθέσεις εναντίον των μεταναστών κι αναπαρήγαγε ψευδείς ειδήσεις με αδιαμφισβήτητη ρατσιστική αποφορά.

