Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ ακυρώνει τη ρύθμιση Ομπάμα για το περιβάλλον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ακυρώσει την Πέμπτη τη λεγόμενη «διαπίστωση κινδύνου» (Endangerment Finding), ένα κανονιστικό κείμενο που είχε υιοθετηθεί το 2009, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, και αποτέλεσε τη βάση της αμερικανικής πολιτικής για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Την πρόθεση της κυβέρνησης ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την ίδια, η αναστροφή του συγκεκριμένου πλαισίου εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική απορρύθμισης, με στόχο –όπως ανέφερε– τη μείωση του κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Τι προέβλεπε η «διαπίστωση κινδύνου»

Η επίμαχη απόφαση της Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ είχε υιοθετηθεί το 2009 και όριζε ότι έξι βασικά αέρια του θερμοκηπίου, μεταξύ των οποίων το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Με βάση αυτό το νομικό θεμέλιο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε προχωρήσει τα επόμενα χρόνια σε σειρά ρυθμίσεων που αφορούσαν κυρίως τα ιδιωτικά οχήματα, τα φορτηγά και τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια.

Η κατάργησή της θα άρει αυτό το ρυθμιστικό υπόβαθρο, δίνοντας τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να επανεξετάσει ή να καταργήσει περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας.

Αντιδράσεις για την απόφαση Τραμπ

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και από πολιτειακές αρχές, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει προσφυγές στη Δικαιοσύνη. Από την πλευρά τους, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι τα αέρια του θερμοκηπίου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ρυπογόνες ουσίες με την κλασική έννοια, καθώς οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία είναι έμμεσες και παγκόσμιες.

Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά επίσης ότι η κατάργηση του πλαισίου αυτού θα συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους των νέων οχημάτων, το οποίο αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την πανδημία.

Όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, με αρκετούς αναλυτές να θεωρούν πιθανό ότι την τελική απόφαση θα κληθεί να λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεχίζονται, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφονται με αυξανόμενη συχνότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.