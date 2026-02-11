Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ ακυρώνει τη ρύθμιση Ομπάμα για το περιβάλλον

Η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει στην κατάργηση της «διαπίστωσης κινδύνου» του 2009, ανοίγοντας τον δρόμο για επανεξέταση των ομοσπονδιακών περιορισμών στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και πυροδοτώντας νέο κύκλο νομικών και πολιτικών αντιδράσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ ακυρώνει τη ρύθμιση Ομπάμα για το περιβάλλον
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ακυρώσει την Πέμπτη τη λεγόμενη «διαπίστωση κινδύνου» (Endangerment Finding), ένα κανονιστικό κείμενο που είχε υιοθετηθεί το 2009, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, και αποτέλεσε τη βάση της αμερικανικής πολιτικής για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Την πρόθεση της κυβέρνησης ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την ίδια, η αναστροφή του συγκεκριμένου πλαισίου εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική απορρύθμισης, με στόχο –όπως ανέφερε– τη μείωση του κόστους για τους Αμερικανούς καταναλωτές και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Τι προέβλεπε η «διαπίστωση κινδύνου»

Η επίμαχη απόφαση της Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ είχε υιοθετηθεί το 2009 και όριζε ότι έξι βασικά αέρια του θερμοκηπίου, μεταξύ των οποίων το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Με βάση αυτό το νομικό θεμέλιο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε προχωρήσει τα επόμενα χρόνια σε σειρά ρυθμίσεων που αφορούσαν κυρίως τα ιδιωτικά οχήματα, τα φορτηγά και τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια.

Η κατάργησή της θα άρει αυτό το ρυθμιστικό υπόβαθρο, δίνοντας τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να επανεξετάσει ή να καταργήσει περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας.

Αντιδράσεις για την απόφαση Τραμπ

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, καθώς και από πολιτειακές αρχές, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει προσφυγές στη Δικαιοσύνη. Από την πλευρά τους, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι τα αέρια του θερμοκηπίου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ρυπογόνες ουσίες με την κλασική έννοια, καθώς οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία είναι έμμεσες και παγκόσμιες.

Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά επίσης ότι η κατάργηση του πλαισίου αυτού θα συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους των νέων οχημάτων, το οποίο αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την πανδημία.

Όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες, με αρκετούς αναλυτές να θεωρούν πιθανό ότι την τελική απόφαση θα κληθεί να λάβει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεχίζονται, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα καταγράφονται με αυξανόμενη συχνότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενιαία Ενίσχυση: Άνοιξε η πλατφόρμα ΟΣΔΕ για τις διορθώσεις 2024 και 2025

03:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονομώ-Επιχειρώ: Παράταση του προγράμματος – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρία μικρά παιδιά, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

03:06ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα ακυρώσει τη ρύθμιση Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έβγαλαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου και έλεγξαν «τις επαφές του»

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική «θύελλα» έφερε η φονική κακοκαιρία στην Πορτογαλία – Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών

01:06ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σχέδια από ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

00:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Dow Jones – Απώλειες για Nasdaq και S&P 500

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία: Έσωσε τον βαθμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν έστειλε για... κούρεμα τον Φρανκ Ίλετ

23:59LIFESTYLE

Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε ακτή στη Σομαλία: Σώοι όλοι οι επιβαίνοντες - Βίντεο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:40LIFESTYLE

Super Bowl για...ερωτευμένους: Πρώτη δημόσια εμφάνιση για τον Ορλάντο Μπλουμ με τη νέα του σύντροφο

23:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Όλοι ήξεραν» τι έκανε ο Έπσταϊν, φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στην αστυνομία το 2006

23:34LIFESTYLE

Bad Bunny: Το μήνυμα της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο που έφερε στο Superbowl

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Απολογήθηκε η EuroLeague για τα προβλήματα στην προπώληση των εισιτηρίων του Final 4 της Αθήνας

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρένο στην Κρήτη: Τι τονίστηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε και πόσο εφικτό είναι

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΣΚΕ απειλεί με «βόμβα» διάσπασης το ΠΑΣΟΚ για τα μάτια του Παναγόπουλου

23:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή γλώσσα Άδωνι Γεωργιάδη για Βελόπουλο: «Όχι Χριστιανός δεν είναι, αλλά δεν πιστεύει σε τίποτα»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Το τέλος της διαρκούς ειρήνης και ο νέος κόσμος - Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ

02:40ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ θα ακυρώσει τη ρύθμιση Ομπάμα για την προστασία του περιβάλλοντος

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή για τρεις μήνες η Ιόνια Οδός προς Αντίρριο εξαιτίας της κατολίσθησης

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στην Πατρών-Τριπόλεως: Μαθητές και καθηγητές διασχίζουν δρόμο με καθίζηση για να πάνε σχολείο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ