Ανοίγουν οι φάκελοι για τους εξωγήινους – Εντολή Τραμπ για δημοσιοποίηση των κυβερνητικών αρχείων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» της κυβέρνησης για τα ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διατάξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει αρχεία σχετικά με εξωγήινους και ΑΤΙΑ.
  • Η εντολή αφορά υπουργεία και υπηρεσίες, με στόχο τη διαφάνεια για τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα ότι αποκάλυψε διαβαθμισμένες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινων.
  • Ο Ομπάμα δήλωσε ότι πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων αλλά δεν τους έχει δει και αρνήθηκε την ύπαρξη υπόγειας εγκατάστασης απόκρυψης, όπως η Area 51.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την Πέμπτη ότι πρόκειται να διατάξει υπουργεία κι υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να «εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» φακέλους για τους εξωγήινους και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ), κάτι που λέει πως θέλει μερίδα των Αμερικανών εδώ και δεκαετίες.

«Λαμβανομένου υπόψη του τρομερού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, θα δώσω διαταγή στον υπουργό Πολέμου (σ.σ. Πιτ Χέγκσεθ) και σε όλα τα άλλα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», έγραψε στο Truth Social.

sttrump-202.jpg

Νωρίτερα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατηγόρησε τον Μπαράκ Ομπάμα πως αποκάλυψε «διαβαθμισμένες πληροφορίες» όταν είπε κατά τη διάρκεια πόντκαστ, πως υπάρχουν όντως εξωγήινοι. Συγκεκριμένα, στο τέλος πόντκαστ που μεταδόθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε σε ερώτηση για την ύπαρξη εξωγήινων: «Υπάρχουν στ’ αλήθεια, αλλά δεν τους έχω δει».

Πρόσθεσε πως δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζει, καμιά «υπόγεια εγκατάσταση» χρησιμοποιούμενη για την απόκρυψη της ύπαρξής τους--αναφερόταν στην Area 51, βάση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στην πολιτεία Νεβάδα, αντικείμενο ατελείωτων θεωριών συνωμοσίας.

«Δεν ξέρω αν (οι εξωγήινοι) είναι αληθινοί ή όχι», πάντως ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος «διέπραξε τεράστιο λάθος», είπε ο Τραμπ.

