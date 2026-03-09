Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ισχυρή στρατιωτική και ιδεολογική δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ορκίστηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας πίστη στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος εξελέγη ανώτατος ηγέτης και διαδέχεται τον πατέρα του.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης «υποστηρίζει την επιλογή του τιμημένου Συμβουλίου των Ειδικών (και) είναι έτοιμο να επιδείξει απόλυτη υπακοή και να θυσιαστεί για να εκπληρώσει τις θείες εντολές» του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν επιλέχθηκε από τη Συνέλευση των Ειδικών, ένα σώμα 88 εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που είναι αρμόδιο για τον ορισμό του ανώτατου θρησκευτικού και πολιτικού ηγέτη της χώρας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν και δεν έχει θέσει ποτέ υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα ούτε έχει συμμετάσχει σε εκλογική διαδικασία, θεωρείται εδώ και χρόνια ιδιαίτερα ισχυρή προσωπικότητα στο στενό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη.