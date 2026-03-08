Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, οριστικά στα play off ο Παναθηναϊκός

Ισόπαλο χωρίς τέρματα το ντέρμπι Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Έτσι ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική και η ΑΕΚ είναι μόνη πρώτη με 56 βαθμούς, έναντι 54 των «μονομάχων» του Φαλήρου.

Ο Παναθηναϊκός τη νίκη της αγωνιστικής με την τεσσάρα στην έδρα του Λεβαδειακού. Αποτέλεσμα που τον έστειλε στους 45 βαθμούς και στο -9 από την δεύτερη θέση. Παράλληλα του εξασφάλισε οριστικά τη συμμετοχή στα play off 1-4.

Η νίκη του Πανσερραϊκού στην Τρίπολη βάζει «φωτιά» στην ουρά καθώς οι Σερραίοι έφτασαν τους 15 βαθμούς ενώ ο Asteras Aktor έμεινε στους 16. «Χαμός» και για τα play off 5-8 με το 1-1 στο Βόλος – ΟΦΗ. Έτσι οι Κρητικοί και ο Άρης έχουν 29 βαθμούς και οι Ατρόμητος, Βόλος από 28.

SUPER LEAGUE – 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

Asteras Aktor – Πανσερραϊκός 0-1

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 45

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 24 -23αγ.

11. Παναιτωλικός 21 -23αγ.

12. ΑΕΛ 21

13. Asteras Aktor 16

14. Πανσερραϊκός 15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

20:00 ΑΕΛ – Asteras Aktor

Κυριακή 15 Μαρτίου