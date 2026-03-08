Μελέτη αλλάζει τα δεδομένα για τις επαναλαμβανόμενες δίαιτες - Μειώνεται το σπλαχνικό λίπος

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει την παραδοσιακή πεποίθηση ότι οι επαναλαμβανόμενες δίαιτες που καταλήγουν σε ανάκτηση βάρους (το λεγόμενο φαινόμενο «γιο-γιο») είναι αποκλειστικά επιζήμιες για την υγεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό BMC Medicine, οι προσπάθειες απώλειας βάρους φαίνεται να κληροδοτούν στον οργανισμό μακροπρόθεσμα οφέλη, μειώνοντας το επικίνδυνο σπλαχνικό λίπος.

Η «καρδιομεταβολική μνήμη» του οργανισμού

Η έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μακροχρόνια κλινική δοκιμή με χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI), δείχνει ότι κάθε προσπάθεια βελτίωσης της διατροφής δημιουργεί μια θετική «μνήμη» στο σώμα. Η επικεφαλής της έρευνας, καθηγήτρια Iris Shai, επισημαίνει ότι η επιτυχία μιας δίαιτας δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από τον αριθμό στη ζυγαριά.

«Η συστηματική δέσμευση σε υγιεινές διατροφικές αλλαγές δημιουργεί μια καρδιομεταβολική μνήμη», εξηγεί η Δρ. Shai. «Ακόμη και έπειτα από μια φαινομενική "αποτυχία", όπου το άτομο ανακτά το χαμένο βάρος, τα οφέλη παραμένουν ορατά στην ποιότητα του μεταβολισμού και στη μείωση του επιβλαβούς λίπους στην περιοχή της κοιλιάς».

Τα εντυπωσιακά ευρήματα των MRI

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περίπου 300 συμμετέχοντες για διάστημα έως και 10 ετών. Παρόλο που πολλοί επέστρεψαν στο αρχικό τους βάρος πριν ξεκινήσουν μια δεύτερη προσπάθεια, οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα:

Βελτίωση 15% έως 25% στους μεταβολικούς δείκτες σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα.

Ενίσχυση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και καλύτερο λιπιδαιμικό προφίλ.

Λιγότερη συσσώρευση σπλαχνικού λίπους σε βάθος πενταετίας, συγκριτικά με όσους είχαν επιχειρήσει δίαιτα μόνο μία φορά.

Η νέα προσέγγιση στο αδυνάτισμα

Η μελέτη, στην οποία συνεργάστηκαν κορυφαία ιδρύματα όπως το Harvard και το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, υπογραμμίζει ότι η υγεία της καρδιάς μπορεί να παραμείνει βελτιωμένη ακόμα και όταν το βάρος επανέρχεται.

«Το σωματικό βάρος από μόνο του δεν αποτυπώνει τις αλλαγές στο σπλαχνικό λίπος», αναφέρει ο Hadar Klein, κύριος συγγραφέας της μελέτης. Το συμπέρασμα των ειδικών είναι ενθαρρυντικό: καμία προσπάθεια για υγιεινή ζωή δεν πάει χαμένη, καθώς ο οργανισμός «αποθηκεύει» τα οφέλη κάθε σωστής διατροφικής περιόδου, θωρακίζοντας το μεταβολικό του προφίλ για το μέλλον.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

