H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή

Το διατροφικό αυτό μονοπώλιο δεν ήταν χωρίς... συνέπειες, αισθητές τριγύρω του

Newsbomb

H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή
AP
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερο με ανέκδοτο μοιάζει, ωστόσο είναι πραγματικότητα... Όλοι έχετε ακούσει τη δίαιτα της πάπιας, τους ανανά κ.ο.κ, ωστόσο ένας Αμερικανός ερευνητής στον τομέα των μεταβολικών επιστημών προχώρησε στο διατροφικό πείραμα.

Ο Nick Norwitz, αποφάσισε να τρώει μόνο ένα φαγητό για 30 ημέρες: σαρδέλες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτρωγε τρία κουτάκια σαρδέλες κάθε μέρα, φέρνοντας συνολικά σχεδόν 1.000 ολόκληρες σαρδέλες στο σώμα του, ένα κατόρθωμα που φαίνεται περίεργο και ακραίο ακόμα και για τις πιο αυστηρές δίαιτες.

Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν πολύ πέρα από τις προσδοκίες, σύμφωνα με τον Norwitz. Είπε ότι είχε χάσει περίπου 6 κιλά, ή 2,7 κιλά, μέχρι το τέλος της περιόδου και ότι τα επίπεδα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων του είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο που περιέγραψε ως «στο επίπεδο των δελφινιών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι αλλαγές ήταν εμφανείς όχι μόνο στα αποτελέσματα των εξετάσεων αίματος αλλά και στα συναισθήματα και τη σωματική του δύναμη. Ο Norwitz λέει ότι η ενέργειά του έχει αυξηθεί, η αθλητική του απόδοση έχει βελτιωθεί και η ικανότητα του σώματός του να καίει λίπος χωρίς να χάνει μυϊκή μάζα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Εξηγώντας τον κύριο σκοπό του πειράματος, είπε ότι ήθελε να διερευνήσει εάν οι σαρδέλες, με έναν πλήρη συνδυασμό πρωτεϊνών, μετάλλων, βιταμινών και ωμέγα-3, θα μπορούσαν να έχουν την ίδια επίδραση στον μεταβολισμό του σώματος με τη νηστεία, χωρίς να χρειάζεται να εξαλείψουν εντελώς τα τρόφιμα. Ο Norwitz πιστεύει ότι οι σαρδέλες, με τα οστά και το δέρμα τους, είναι κάτι σαν ένα «πλήρες φυσικό συμπλήρωμα» που καλύπτει τις βασικές ανάγκες του σώματος.

Παρά τα αποτελέσματα αυτά, το πείραμά του δεν ήταν χωρίς απροσδόκητες συνέπειες.

Ο Norwitz παραδέχθηκε ότι η «μυρωδιά του ψαριού» όλο αυτό το διάστημα ήταν αισθητή στους...γύρω του και δεν έφευγε ούτε με τα ντους, ούτε με τα αποσμητικά.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ερευνητής προειδοποιεί ότι μια τέτοια μονολιθική δίαιτα δεν είναι κατάλληλη για όλους. Άτομα που έχουν χαμηλό βάρος, άτομα που είναι ευαίσθητα στη μείωση των υδατανθράκων ή άτομα που δεν μπορούν να ανεχθούν την κατανάλωση σταθερής τροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έχουν προβλήματα. Τονίζει επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πολύ υψηλών επιπέδων ωμέγα-3 δεν είναι ακόμη επιστημονικά γνωστές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

08:17WHAT THE FACT

H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα 7 SOS για τις απάτες σε διαδικτυακές αγορές

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ώρα Πιερρακάκη» στο Eurogroup: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου - Η κούρσα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών

08:07ΕΛΛΑΔΑ

«Συστράτευση» τρακτέρ και ταξί στο μπλόκο της Άρτας - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Ηπείρου - Βίντεο

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Hyundai MobED: Το ρομπότ που σου κάνει… τη δουλειά

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Explainer για την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Τι γνωρίζουμε για την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ανάφλεξη της σύγκρουσης στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης: Στους 19 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS: Η αντι-ουρά «αναποδογύρισε» και περιέχει κάτι που δεν έχουν ξαναδεί οι επιστήμονες

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Εορταστικό ωράριο από σήμερα – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Δεκεμβρίου

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Μιανμάρ: Τουλάχιστον 31 νεκροί και 68 τραυματίες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το ΧΑ,  τα νέα προϊόντα της Coca Cola Τρία Εψιλον και η Credia Bank που κάτι… ψήνει

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τις δολοφονίες στο κάμπινγκ - Ο ρόλος του στο διπλό έγκλημα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία – Η «προφητική» δήλωση του 33χρονου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία - Το «θέατρο» στην αστυνομία λίγες ώρες μετά το φονικό

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Ελβετία: Τεμάχισε τη σύντροφό του - Έβαλε στο μπλέντερ τα μέλη της

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αγνώριστος ο Κρητικός αγρότης που έκανε τις γυναίκες να παραμιλούν το 2015

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο νέος διοικητής της ρωσικής Wagner με το κωδικό όνομα Salem - Έχασε δύο πόδια και ένα χέρι στην Ουκρανία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα για... Φραπέ! Σήμερα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Νεκρός μοτοσικλετιστής

06:32LIFESTYLE

Survivor: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τον νέο κύκλο - Οι παίκτες που «κλειδώνουν» και τα αγωνίσματα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η πρώτη φορά αριστερά και οι αγρότες, ο Τσίπρας πάει Πάτρα, η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και το ΧΑ,  τα νέα προϊόντα της Coca Cola Τρία Εψιλον και η Credia Bank που κάτι… ψήνει

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

23:05ΚΟΣΜΟΣ

«Κάρφωσε» Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Τραμπ: «Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας» - Εξελίξεις μετά την παραδοχή του Ουκρανού προέδρου για το σχέδιο 20 σημείων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Προχωρούν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και κλιμάκωση σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο κάτω από την Γκίζα: Ανακαλύφθηκε μέγα-πόλη μέσω ραντάρ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης παίρνει πάνω του το αγροτικό - Ποιες λύσεις μπορεί να δώσει και με ποιες προϋποθέσεις

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα 7 SOS για τις απάτες σε διαδικτυακές αγορές

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ώρα Πιερρακάκη» στο Eurogroup: Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου - Η κούρσα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών

08:07ΕΛΛΑΔΑ

«Συστράτευση» τρακτέρ και ταξί στο μπλόκο της Άρτας - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Ηπείρου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ