H περίεργη δίαιτα της σαρδέλας - Το διατροφικό πείραμα ενός Αμερικανού ερευνητή

Περισσότερο με ανέκδοτο μοιάζει, ωστόσο είναι πραγματικότητα... Όλοι έχετε ακούσει τη δίαιτα της πάπιας, τους ανανά κ.ο.κ, ωστόσο ένας Αμερικανός ερευνητής στον τομέα των μεταβολικών επιστημών προχώρησε στο διατροφικό πείραμα.

Ο Nick Norwitz, αποφάσισε να τρώει μόνο ένα φαγητό για 30 ημέρες: σαρδέλες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έτρωγε τρία κουτάκια σαρδέλες κάθε μέρα, φέρνοντας συνολικά σχεδόν 1.000 ολόκληρες σαρδέλες στο σώμα του, ένα κατόρθωμα που φαίνεται περίεργο και ακραίο ακόμα και για τις πιο αυστηρές δίαιτες.

Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν πολύ πέρα από τις προσδοκίες, σύμφωνα με τον Norwitz. Είπε ότι είχε χάσει περίπου 6 κιλά, ή 2,7 κιλά, μέχρι το τέλος της περιόδου και ότι τα επίπεδα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων του είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο που περιέγραψε ως «στο επίπεδο των δελφινιών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι αλλαγές ήταν εμφανείς όχι μόνο στα αποτελέσματα των εξετάσεων αίματος αλλά και στα συναισθήματα και τη σωματική του δύναμη. Ο Norwitz λέει ότι η ενέργειά του έχει αυξηθεί, η αθλητική του απόδοση έχει βελτιωθεί και η ικανότητα του σώματός του να καίει λίπος χωρίς να χάνει μυϊκή μάζα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Εξηγώντας τον κύριο σκοπό του πειράματος, είπε ότι ήθελε να διερευνήσει εάν οι σαρδέλες, με έναν πλήρη συνδυασμό πρωτεϊνών, μετάλλων, βιταμινών και ωμέγα-3, θα μπορούσαν να έχουν την ίδια επίδραση στον μεταβολισμό του σώματος με τη νηστεία, χωρίς να χρειάζεται να εξαλείψουν εντελώς τα τρόφιμα. Ο Norwitz πιστεύει ότι οι σαρδέλες, με τα οστά και το δέρμα τους, είναι κάτι σαν ένα «πλήρες φυσικό συμπλήρωμα» που καλύπτει τις βασικές ανάγκες του σώματος.

Παρά τα αποτελέσματα αυτά, το πείραμά του δεν ήταν χωρίς απροσδόκητες συνέπειες.

Ο Norwitz παραδέχθηκε ότι η «μυρωδιά του ψαριού» όλο αυτό το διάστημα ήταν αισθητή στους...γύρω του και δεν έφευγε ούτε με τα ντους, ούτε με τα αποσμητικά.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ερευνητής προειδοποιεί ότι μια τέτοια μονολιθική δίαιτα δεν είναι κατάλληλη για όλους. Άτομα που έχουν χαμηλό βάρος, άτομα που είναι ευαίσθητα στη μείωση των υδατανθράκων ή άτομα που δεν μπορούν να ανεχθούν την κατανάλωση σταθερής τροφής για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να έχουν προβλήματα. Τονίζει επίσης ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πολύ υψηλών επιπέδων ωμέγα-3 δεν είναι ακόμη επιστημονικά γνωστές.