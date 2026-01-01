Κλήρωση Τζόκερ 1/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 7.800.000 ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς (30/12) η κλήρωση 3009 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.800.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 3, 4, 6, 33, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 13.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Πίστη στις αξίες που μας οδηγούν επί 100 χρόνια»
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
13:33 ∙ LIFESTYLE