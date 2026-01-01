Κραν Μοντανά: Η Γαλλία άρχισε να παραλαμβάνει τραυματίες

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ή σε ποια νοσοκομεία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φονική πυρκαγιά στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, στην Ελβετία που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115.

«Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ τις ομάδες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ή σε ποια νοσοκομεία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», είπε ο Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στην γειτονική χώρα και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «φρικτό απολογισμό» από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.

«Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκφράσει νωρίτερα σε ένα αρχικό μήνυμα την «πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας» και την «αδελφική υποστήριξη» προς την Ελβετία μπροστά σε αυτή την τραγωδία.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι πολίτες είναι μεταξύ των τραυματιών, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο είναι επίσης ένα ζευγάρι Γάλλων.

«Περίπου δεκαπέντε Ιταλοί» μεταξύ των τραυματιών

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Rete4.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία» για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ τόνισε αργότερα στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών είχε αυξηθεί σε 16, αλλά ότι ο τελικός απολογισμός παραμένει «αβέβαιος».

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο.

«Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. (...) Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Γκουίντο Μπερτολάσο, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

Δύο άλλοι πολύ νεότεροι Ιταλοί που νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη της Ελβετίας - οι οποίοι «δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή» λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους - ενδέχεται να μεταφερθούν στη Νιγκουάρντα αργότερα, σύμφωνα με τον Μπερτολάσο.

«Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι άλλοι Ιταλοί - οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί - νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.

