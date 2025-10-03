Τι είναι η αντίστροφη δίαιτα - Πώς χάνεις βάρος με επιπλέον θερμίδες

Mία εντελώς αντίθετη προσέγγιση για να διατηρήσετε τα κιλά που έχετε χάσει

Newsbomb

Τι είναι η αντίστροφη δίαιτα - Πώς χάνεις βάρος με επιπλέον θερμίδες
unsplash
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία νέα τάση έχει κάνει την εμφάνισή της και υπόσχεται να διατηρήσει το βάρος που έχετε χάσει μετά από αυστηρή δίαιτα, χωρίς παλινδρομήσεις.

Η αντίστροφη δίαιτα έχει γίνει δημοφιλής στον κόσμο της γυμναστικής και της διατροφής ως επιλογή για τη διατήρηση του χαμένου βάρους και τη διατήρηση των κιλών μετά από μια περίοδο περιορισμού των θερμίδων.

Σε αντίθεση με άλλες μεθόδους που στοχεύουν στη συνεχή μείωση των θερμίδων, η προσέγγισή της είναι ακριβώς απέναντι από αυτό που θα πίστευε κάποιος: Επαναφέρει τις θερμίδες αργά για να επιτρέψει στον οργανισμό να προσαρμοστεί, διατηρώντας τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία.

Olympics Paris 2024 War Trauma

Τι είναι η αντίστροφη δίαιτα;

Η αντίστροφη δίαιτα είναι μια διατροφική στρατηγική που προτείνει τη σταδιακή αύξηση της πρόσληψης θερμίδων μετά από μια περίοδο αυστηρής δίαιτας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η απώλεια βάρους που έχει επιτευχθεί και να επιτραπεί στον οργανισμό να προσαρμοστεί σε μια υψηλότερη ποσότητα θερμίδων χωρίς να ξαναπάρει τα χαμένα κιλά.

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την αύξηση των θερμίδων κατά 50-150 την εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες, παρατηρώντας την εξέλιξη του βάρους μέχρι να επιτευχθεί σταθερότητα. Οι πρωτεϊνικές απαιτήσεις υπολογίζονται συνήθως σύμφωνα με το σωματικό βάρος, οπότε δεν είναι κατ' ανάγκη απαραίτητο να τροποποιηθούν κατά τη διαδικασία αυτή.

Τα πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν τη δυνατότητα ομαλοποίησης των επιπέδων των ορμονών, ιδίως της λεπτίνης, η οποία εμπλέκεται στη ρύθμιση της όρεξης και του σωματικού βάρους.

Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν παρενέργειες όπως δυσκοιλιότητα, κόπωση, διατροφικές ελλείψεις, χολόλιθοι και προβλήματα συγκέντρωσης, καθώς και ο κίνδυνος να εισέλθει κανείς σε έναν κύκλο ταχείας αύξησης και απώλειας βάρους, γνωστό ως φαινόμενο "yo-yo" ή "rebound".

Ειδικοί του GQ όσο και της Cleveland Clinic συμφωνούν ότι δεν πρόκειται για μαγική λύση, αλλά μπορεί να είναι ευεργετική υπό ορισμένες συνθήκες και με την κατάλληλη προσοχή. Προειδοποιούν επίσης ότι δεν υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της αντίστροφης δίαιτας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα

11:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party στα καταστήματα ΟΠΑΠ: Promos, δώρα & 6 ενισχυμένες αποδόσεις

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

11:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βρήκαν θησαυρό αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο 3 αιώνων

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra - Με ευρεία συναίνεση

11:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνάντηση Ζαχαράκη - Μιχαηλίδου: Σε προτεραιότητα σχολικά γεύματα, φοιτητικές εστίες και επιδόματα

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κοβέσι σε Politico για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάτη με τις επιδοτήσεις της ΕΕ δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

10:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Αιώνιοι φοιτητές: Όλες οι λεπτομέρειες για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Kia Leasing: Ηλεκτρικά Kia με νέα πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η κυρία Κοβέσι γκρέμισε δύο παραμύθια της αντιπολίτευσης»

10:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα: 111,8 δισ. οι οφειλές προς το Δημόσιο - Αυξήθηκαν 4,5 δισ. σε έναν χρόνο

10:40LIFESTYLE

Μπισμπίκης: Συγγνώμη με γλυκά στη γειτονιά μετά τις ζημιές στα αυτοκίνητα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θάνος Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: 100 χιλιάδες ραντεβού με γιατρούς τις δύο πρώτες ημέρες του νέου συστήματος

10:17ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η αντίστροφη δίαιτα - Πώς χάνεις βάρος με επιπλέον θερμίδες

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Νεκρός 40χρονος Αφγανός με τραύματα από μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra - Με ευρεία συναίνεση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

08:32ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία με χειμερινά χαρακτηριστικά: Μονοψήφιες θερμοκρασίες - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες - Νέο κύμα από Δευτέρα

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Η προφητική ανάρτηση της αδικοχαμένης Σπυριδούλας - «Η πιο απαιτητική σωματικά διαδικασία...»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη - Βίντεο

10:40LIFESTYLE

Μπισμπίκης: Συγγνώμη με γλυκά στη γειτονιά μετά τις ζημιές στα αυτοκίνητα

09:49ΕΘΝΙΚΑ

Ελληνική αντι-NAVTEX ως απάντηση της τουρκικής για το «Πίρι Ρέις»

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

10:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Η κυρία Κοβέσι γκρέμισε δύο παραμύθια της αντιπολίτευσης»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ