Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

Η Ελλάδα ξύπνησε σήμερα με χιονισμένα τοπία και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Παρά το ψύχος, από αύριο αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν ξανά τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία, έντονες χιονοπτώσεις παρατηρούνται κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως απόψε. Οι περιοχές αυτές επηρεάζονται από το ψυχρό κύμα που διατηρεί χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία, ευνοώντας τη συσσώρευση χιονιού.

Στην Αττική, το χιόνι περιορίζεται σε μικρότερης έκτασης φαινόμενα, κυρίως σε υψόμετρα πάνω από 400 μέτρα, όπως στην Πάρνηθα, τον Κιθαιρώνα και πιθανόν την Πεντέλη. Σε χαμηλότερα υψόμετρα αναμένονται χιονόνερο ή αραιές νιφάδες, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το ψυχρό κύμα που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από αύριο Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται σταδιακά και τα χιόνια να περιορίζονται στα ορεινά.

Διαβάστε επίσης