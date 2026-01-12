IRIS: Από την Πέμπτη οι αλλαγές στο ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων

Αλλαγές στο ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων μέσω IRIS, έρχονται από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, καθώς πλέον οι χρήστες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, αλλά και να πληρώσουν επαγγελματίες.

Ειδικότερα, από την Πέμπτη, οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και 1.000 ευρώ τη μέρα, από 500 που ήταν μέχρι τώρα. Αλλαγή θα υπάρξει και στο μηνιαίο συνολικό όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, καθώς πλέον δεν θα υπάρχει μηνιαίο όριο στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 68% το 2025, ενώ 126 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 11 δισ. πραγματοποιήθηκαν από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.

Διαβάστε επίσης