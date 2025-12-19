Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS έρχονται από τις 15 Ιανουαρίου 2026

Αλλαγές έρχονται με το νέο έτος στην υπηρεσία πληρωμών IRIS με τον διπλασιασμό του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το Mega, το ημερήσιο όριο μεταφοράς αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ, ενώ θεσπίζεται μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων.

Παράλληλα, αυξάνεται στα 1.000 ευρώ ημερησίως (από 500 ευρώ) και το όριο πληρωμών προς ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μηνιαίο «κόφτης».

Η υπηρεσία IRIS καταγράφει έντονη δυναμική, καθώς διαθέτει 4,25 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, με περίπου 300.000 μεταφορές την ημέρα. Σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται 120 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τι ισχύει για δωρεές και αφορολόγητο

Σε περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων που αφορούν δωρεά, απαιτείται στη συνέχεια δήλωση δωρεάς μέσω της πλατφόρμας myProperty. Ο δωρεοδότης οφείλει να μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό της δωρεάς είτε βάσει των φορολογικών του δηλώσεων είτε μέσω ανάλωσης κεφαλαίου.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγχουν αν καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό, διαπιστώνοντας μέσω του e-banking εάν οι ετήσιες δαπάνες τους αντιστοιχούν στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Οι περισσότερες τραπεζικές εφαρμογές παρέχουν πλέον σχετική ένδειξη για την κάλυψη του αφορολόγητου.

Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στο ποσό των δαπανών που δεν καλύπτεται.

