Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ
Αδιανόητο και όμως πραγματικό
Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους το πού έφτασε ένα κατάστημα εστίασης στην Πελοπόννησο, καθώς δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τον εκλιπόντα, Γιώργο Παπαδάκη για λόγους μάρκετινγκ.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τον παρουσιαστή, ο οποίος «έφυγε» προ ημερών από τη ζωή, να κρατά ένα ποτήρι καφέ του συγκεκριμένου καταστήματος έξω από πύλες που φαίνεται πως απεικονίζουν τον Παράδεισο!
«Το έκανα για να δείξω πως το ντελίβερί μας μπορεί να πάει παντού», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Διονύσης Σωτηρόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κατευνάσει τα πνεύματα.
Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως η διαφήμιση έχει «κατέβει» ζητώντας συγγνώμη αν έθιξε την οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη.
