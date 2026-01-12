Η νέα Mercedes CLA είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
Η νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA κατέκτησε τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή του Car of the Year.
Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, με το νέο μοντέλο της γερμανικής φίρμας να επικρατεί απέναντι σε 34 ακόμη νέες προτάσεις της αγοράς και έξι φιναλίστ.
