Η νέα Mercedes CLA είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, με το νέο μοντέλο της γερμανικής φίρμας να επικρατεί απέναντι σε 34 ακόμη νέες προτάσεις της αγοράς και έξι φιναλίστ.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας