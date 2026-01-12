Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός»

Μία σειρά κακότυχων γεγονότων σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κοπής της βασιλόπιτας των ομογενών από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη.

Όλα ξεκίνησαν από τη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε όταν ο Βαρθολομαίος θα ξεκινούσε την κοπή της πίτας. Αυτό, ωστόσο, λύθηκε γρήγορα με τους πιστούς και το ιερατείο να ανάβουν κεριά για να έχουν το απαραίτητο φως.

Έτσι, η πρώτη «περιπέτεια» δεν πτόησε κανέναν, με τον Πατριάρχη να ακούγεται να λέει: «Εύχομαι με όλη μου την καρδιά το νέο έτος να είναι ειρηνικό για όλο τον κόσμο και πλουσίως ευλογημένο για την προσφιλή ομογένεια της Πόλης με επικεφαλής τη μητέρα εκκλησία».

Και ξεκινώντας να κόβει τη βασιλόπιτα, έσπασε το μαχαίρι. «Το μαχάιρι δεν είναι γερό», ακούγεται στο σχετικό βίντεο να λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ στη συνέχεια σχολίασε: «Στράβωσε, κακός οιωνός».

Έπειτα, ο Βαρθολομαίος προσπάθησε ξανά και με δεύτερο μαχαίρι, το οποίο ωστόσο στράβωσε και αυτό, ενώ τελικά κατάφεραν να ολοκληρώσουν την κοπή της βασιλόπιτας με το τρίτο μαχαίρι.

Διαβάστε επίσης