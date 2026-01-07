Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο

Την ώρα που βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ξεκίνησαν οι ιμάμηδες τις μουσουλμανικές προσευχές από κοντινά τζαμιά.

Εντύπωση προκάλεσε κατά την χθεσινή τελετή του αγιασμού των υδάτων στην Κωνσταντινούπολη η αισθητή... παρουσία δια βοής των ιμάμηδων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Newsbomb την ώρα που βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ξεκίνησαν οι ιμάμηδες τις μουσουλμανικές προσευχές από κοντινά τζαμιά. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι ιμάμηδες δεν είχαν κάνει διόλου αισθητή την παρουσία τους μέχρι την έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη και της συνοδείας του.

O Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος-τουρκολόγος, συγγραφέας αρκετών σχετικών βιβλίων και διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου εξήγησε την παρέμβαση των ιμάμηδων.

Αναλυτικά αναφέρει:

Για να ξέρετε απλά ενημερωτικά τι ήταν το Adhān, που ακούστηκε στη διαπασών απο γειτονικό μιναρέ την ώρα του καθαγιασμού των υδάτων στο Φανάρι της Πόλης .
Το κείμενό του είναι συγκεκριμένο και σχεδόν ίδιο παντού στον μουσουλμανικό κόσμο:
Αραβικά με Λατινική γραφή – Μετάφραση στα ελληνικά
Allāhu akbar (4 φορές)
= Ο Θεός είναι μέγας
Ashhadu an lā ilāha illā Allāh (2 φορές)
= Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά ο Αλλάχ.
Ashhadu anna Muḥammadan rasūlu Allāh (2 φορές)
=Μαρτυρώ ότι ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού
Ḥayya ‘ala ṣ-ṣalāh (2 φορές)
= Ελάτε στην προσευχή
Ḥayya ‘ala l-falāḥ (2 φορές)
= Ελάτε στη σωτηρία
Allāhu akbar (2 φορές)
= Ο Θεός είναι μέγας
Lā ilāha illā Allāh (1 φορά)
Δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά ο Αλλάχ.
Στην πρώτη προσευχή της ημέρας (Fajr) προστίθεται:
Aṣ-ṣalātu khayrun mina n-nawm = Η προσευχή είναι καλύτερη από τον ύπνο
Οι πέντε προσευχές της μέρας είναι:
Fajr – χαράματα
Dhuhr – μεσημέρι
Asr – απόγευμα
Maghrib – με τη δύση του ήλιου
Isha – βράδυ.
Και Ναι η Τουρκία είναι μια μουσουλμανική κυρίαρχη χώρα και ακολουθεί το τυπικό της. Έστω και εάν το Σύνταγμά της δεν ορίζει κυρίαρχη θρησκεία. Όμως βάσει της ισχύουσας συνθήκης της Λωζάνης έχει αναγνωρισμένη χριστιανική μειονότητα ρωμιών, της οποίας τα ανθρώπινα δικαιώματα φάνηκε για άλλη μια φορά να μην σεβάστηκε .
Την ώρα που ακουγόταν το Ashhadu an lā ilāha illā Allāh, έλεγα στο σπίτι μου "Ομολογώ τριάδα ομοούσιον Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα".

