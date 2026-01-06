Θεοφάνια 2026: Απίστευτο σκηνικό στη Λεμεσό - Άνδρας βούτηξε, πήρε τον σταυρό και εξαφανίστηκε

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (6/1) στο παλιό λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεοφανείων.

Σύμφωνα με το sigmalive.gr, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του καθαγιασμού των υδάτων, διαπιστώθηκε ότι ο σταυρός δεν παραδόθηκε στον ιερέα από το πρόσωπο που τον ανέσυρε.

Πληροφορίες που αξιολογεί η Αστυνομία αναφέρουν ότι την τρίτη φορά που ρίχθηκε ο σταυρός στη θάλασσα και ενώ βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, τον ανέσυρε άγνωστος άνδρας και στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο χωρίς να τον παραδώσει.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά πληροφορία σύμφωνα με την οποία δεν αποκλείεται ο ξύλινος σταυρός να έχει κλαπεί.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.

Διαβάστε επίσης