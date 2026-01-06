Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

Άκυρη κρίθηκε η πρώτη εκκίνηση για την κατάδυση του Τίμιου Σταυρού στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς ένας νεαρός δεν άντεξε την αγωνία και βούτηξε στη θάλασσα πριν την ώρα του.

Η πρώτη εκκίνηση κρίθηκε άκυρη, αλλά το κέφι και το χιούμορ των συμμετεχόντων κράτησαν ζωντανό το έθιμο, και τελικά ο σταυρός «βρήκε τον δρόμο» του στο νερό όπως πρέπει.

Μάλιστα κάποιος παρευρισκόμενος δεν παρέλειψε να σχολιάσει ό,τι ο νεαρός «το έκανε το ζέσταμα».

Μεσσηνία: Ιερέας έριξε το σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάστηκε για ακόμη μια χρονιά ο αγιασμός των υδάτων ανήμερα της γιορτής των Θεοφανίων σε κάθε γωνιά της χώρας, ωστόσο για μια ακόμα χρονιά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα.

Ιερέας σε Κοινότητα της Τριφυλίας, στη Μεσσηνία έριξε στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου τον Σταυρό με έναν ξεχωριστό τρόπο τηρώντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει από προηγούμενα χρόνια.

Ο ιερέας, στην παραλία του Καλού Νερού αφού έδεσε τον Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος, τον έριξε στη θάλασσα, όπως φαίνεται και στο βίντεο του tharrosnews.gr

