Ζάκυνθος: Σε κλίμα κατάνυξης ο Αγιασμός των Υδάτων στο λιμάνι της πόλης

Με τη δέουσα θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και τηρώντας την επτανησιακή παράδοση, η Ζάκυνθος γιόρτασε σήμερα τα Άγια Θεοφάνια. Η κεντρική αποβάθρα του λιμανιού αποτέλεσε το επίκεντρο των εκδηλώσεων, όπου στις 11:00 το πρωί πραγματοποιήθηκε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου, κ. Διονύσιο.

Παρά το τσουχτερό κρύο και τους θυελλώδεις ανέμους, πλήθος πιστών συγκεντρώθηκε στο λιμάνι για να λάβει την ευλογία, μετά τη Λιτανεία που ξεκίνησε από τον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου του Μώλου.

Οι εορτασμοί, που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τον Μεγάλο Αγιασμό, ανέδειξαν για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερη ευλάβεια και τον σεβασμό των Ζακυνθινών στις θρησκευτικές τους παραδόσεις.

Διαβάστε επίσης