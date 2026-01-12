Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι αιχμηρές ατάκες της παρουσιάτριας Νίκι Γκλέιζερ για τους σταρ του Χόλιγουντ

Με καυστικό χιούμορ επέστρεψε η Νίκι Γκλέιζερ ως οικοδέσποινα των Χρυσών Σφαιρών 2026, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την τελετή της Κυριακής με έναν μονόλογο που προκάλεσε γέλια αλλά και αμηχανία στους παρευρισκόμενους.

Η τεχνική του «roasting», ιδιαίτερα διαδεδομένη στους κωμικούς - κυρίως του εξωτερικού - βασίζεται στη σκληρή αλήθεια, την ειρωνεία και συχνά την πρόκληση. Στην ουσία, η κωμικός αντλεί υλικό από υπαρκτές καταστάσεις, αποδομώντας δημόσια πρόσωπα και «εκθέτοντας» πλευρές της δημόσιας εικόνας τους.

Εκτελώντας το «roasting», η 41χρονη κωμικός δεν δίστασε να αγγίξει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του Χόλιγουντ, κάνοντας αιχμές για τον Τζέφρι Έπσταϊν και τις διασυνδέσεις του με τον κόσμο των διασήμων. «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσοι διάσημοι «A- listers» υπάρχουν σε αυτή την αίθουσα. Όταν λέω «A-listers», εννοώ ανθρώπους που βρίσκονται σε μια λίστα… βαριά λογοκριμένη», είπε αποσπώντας έντονα γέλια αλλά και αμηχανία.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, αστειεύτηκε πως το βραβείο «Καλύτερου Μοντάζ» «πηγαίνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης», ενώ δεν παρέλειψε να δώσει αιχμές και για το CBS News, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο μετέδιδε την τελετή.

Στο στόχαστρό της βρέθηκε και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, με τη Γκλέιζερ να σχολιάζει το ιστορικό των σχέσεών του με νεότερες γυναίκες: «Έχεις δουλέψει με όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες, έχεις κερδίσει Χρυσές Σφαίρες και Όσκαρ. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι τα κατάφερες όλα αυτά πριν η σύντροφός σου κλείσει τα 30», είπε με τον ηθοποιό να αντιδρά γελώντας από τη θέση του.

Η πολυσυζητημένη ταινία «Wicked: For Good» δεν έλειψε από τον σχολιασμό της Γκλέιζερ, λέγοντας πως πρόκειται περισσότερο για «Wicked for money», ενώ σχολίασε με χιούμορ τη μεγάλη διάρκειά του.

Δεν παρέλειψε να πειράξει και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, αναφερόμενη στον ρόλο του στην ταινία Marty Supreme, σχολιάζοντας με χιούμορ πως είναι ο πρώτος ηθοποιός που χρειάστηκε να «χτίσει» μυϊκή μάζα για να υποδυθεί έναν αθλητή του πινγκ πονγκ.

Η Γκλέιζερ χειροκροτήθηκε θερμά από το κοινό, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επιστροφής της στον ρόλο της παρουσιάστριας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Υπενθυμίζεται ότι η Γκλέιζερ είναι η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τις Χρυσές Σφαίρες, ενώ έχει δηλώσει στο παρελθόν πως η εμπειρία αυτή αποτελεί «την πιο διασκεδαστική στιγμή της καριέρας της».

Φόρος τιμής στον Μπομπ Ράινερ

Στο φινάλε της τελετής απονομής της 11ης Ιανουαρίου, όπου βραβεύτηκαν μεταξύ άλλων οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρόουζ Μπερν και Σεθ Ρόγκεν, η Νίκι Γκλέιζερ απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ. Στην τελευταία της εμφάνιση ως οικοδέσποινα της βραδιάς, ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μαύρο καπέλο με το λογότυπο του Spinal Tap (1984), της ταινίας που αποτέλεσε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ράινερ, κάνοντας διακριτικές αναφορές σε εμβληματικές ατάκες της ταινίας.

«Αυτό ήταν το σόου μας. Αυτό ανέβηκε μέχρι το 11», είπε κλείνοντας τη βραδιά στο Beverly Hilton, κάνοντας αναφορά στην ατάκα «ανέβηκε μέχρι το 11» από το This Is Spinal Tap (1984) του Ρομπ Ράινερ η οποία χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δηλώσει ότι κάτι ξεπέρασε κάθε όριο, πηγαίνοντας «στο απόλυτο».

«Ευχαριστώ για την υπέροχη νύχτα και ελπίζω να βρήκαμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο έξυπνο και το χαζό». Η ίδια τόνισε πως, στη δεύτερη χρονιά της ως παρουσιάστρια, προσπάθησε συνειδητά να ισορροπήσει τον σεβασμό με το χιούμορ.

