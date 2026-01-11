Χρυσές Σφαίρες 2026: Υποψηφιότητες και φαβορί, λίγες ώρες πριν την απονομή

Τα δυνατά ονόματα, οι εκπλήξεις και τα φαβορί λίγο πριν ανοίξει η αυλαία της τελετής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου



Η Νίκι Γκλέιζερ, παρουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις «Χρυσές Σφαίρες»

Απόψε, βράδυ Κυριακής, στο Λος Άντζελες, επιστρέφουν οι Χρυσές Σφαίρες, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της κινηματογραφικής σεζόν των βραβείων, δύο εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ (22 Ιανουαρίου).

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Beverly Hilton Hotel και θα ξεκινήσει στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), με οικοδέσποινα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κωμικό Νίκι Γκλέιζερ.

Οι ταινίες που διεκδικούν τα βραβεία

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχωρίζουν φέτος βρίσκονται οι One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners, Hamnet, Frankenstein και Wicked: For Good.

Το One Battle After Another -που για πολλούς θεωρείται η ταινία της χρονιάς-αφηγείται την ιστορία ενός πρώην επαναστάτη του οποίου η κόρη απάγεται.

https://www.instagram.com/p/DSA8r6ZE7hU/

Προηγείται σε αριθμό υποψηφιοτήτων έχοντας συνονικά 9 στις εξής κατηγορίες: «Καλύτερης Ταινίας» - Μιούζικαλ ή Κωμωδία, «Α' Γυναικείου Ρόλου» για την Τσέις Ινφίνιτι, «Α΄ Ανδρικός Ρόλος» για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Β΄ Γυναικείος Ρόλος» για την Τεγιάνα Τέιλορ, «Β΄ Ανδρικός Ρόλος» για τον Μπενίσιο ντελ Τόρο - «Β' Ανδρικός Ρόλος» και για τον Σον Πεν, «Καλύτερη Σκηνοθεσία» για τον Πολ Τόμας Άντερσον, «Καλύτερο Σενάριο» για τον Πολ Τόμας Άντερσον και «Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική» για τον Τζόνι Γκρίνγουντ.

χρυσές σφαίρες - υποψηφιότητες - 2026

Οι 9 διαφορετικές υποψηφιότητες του «One Battle After Another» για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες

Το Sentimental Value, ένα νορβηγικό οικογενειακό δράμα για δύο αδελφές που επανασυνδέονται με τον αποξενωμένο πατέρα τους, συγκεντρώνει επίσης πολλές πιθανότητες.

χρυσές σφαίρες - υποψηφιότητες

Οι 8 υποψηφιότητες του «Sentimental Value»

Tο Sinners, το σκοτεινό horror-drama με βρικόλακες στο Μισισιπή της δεκαετίας του 1930, θεωρείται από νωρίς σίγουρη υποψηφιότητα και για τα Όσκαρ.

χρυσές σφαίρες

Οι 7 υποψηφιότητες του «Sinners»

Στις υποψηφιότητες ξεχωρίζουν ακόμη το Hamnet, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Maggie O’Farrell, η νέα κινηματογραφική προσέγγιση του Frankenstein, καθώς και το φινάλε της ιστορίας της Elphaba στο Wicked: For Good.

Ωστόσο, το sequel του Wicked θεωρείται φαβορί στην κατηγορία «Εμπορικό Κινηματογραφικό Επίτευγμα» και όχι σε εκείνη της Καλύτερης Ταινίας, καθώς δεν είναι υποψήφιο, γεγονός που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων από τους θαυμαστές.

Τα φαβορί στις ερμηνείες

Η φετινή χρονιά φέρνει δυνατές «μονομαχίες» στις ερμηνευτικές κατηγορίες.
Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου (Μιούζικαλ ή Κωμωδία), οι Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme) και Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another) θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί.

Στις γυναικείες ερμηνείες, η Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet) προηγείται καθαρά στην κατηγορία του δράματος, ενώ στην κωμωδία ή μιούζικαλ ξεχωρίζουν οι Ρόουζ Μπερν και Κέιτ Χάντσον.

Στους δεύτερους ρόλους, υποψηφιότητες έχουν μεταξύ άλλων οι Τέγιανα Τέιλορ (One Battle After Another), Τζέικομπ Ελόρντι (Φράνκενσταϊν), Σον Πεν (One Battle After Another) και Μπενίσιο ντελ Τόρο (One Battle After Another).

Νέα κατηγορία και τηλεοπτικές σειρές

Φέτος εισάγεται για πρώτη φορά η κατηγορία «Καλύτερο Podcast», ενώ στις τηλεοπτικές υποψηφιότητες ξεχωρίζουν οι σειρές Adolescence, The Pitt και The Studio.

Το Adolescence, παρότι προβλήθηκε πριν από σχεδόν έναν χρόνο, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στα βραβεία, έχοντας ήδη διακριθεί στα Emmy και στα Critics’ Choice Awards.

Γιατί οι Χρυσές Σφαίρες έχουν σημασία

Παρότι μια νίκη στις Χρυσές Σφαίρες δεν εγγυάται αντίστοιχη επιτυχία στα Όσκαρ, συχνά δίνει ισχυρή ώθηση σε ταινίες και ηθοποιούς. Ως μία από τις πρώτες μεγάλες τελετές της σεζόν, λειτουργεί ως βαρόμετρο για το τι θα ακολουθήσει.

Γνωστές και ως το πιο απρόβλεπτο event της περιόδου των βραβείων, οι Χρυσές Σφαίρες υπόσχονται και φέτος εκπλήξεις και έντονες στιγμές λίγο πριν δώσουν τη σκυτάλη στα Όσκαρ.

