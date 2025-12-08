Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες - Αναλυτική λίστα

Η Skye P. Marshall εμφανίζεται κατά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για την 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στο Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Οι Χρυσές Σφαίρες απέχουν μόλις έναν μήνα και ανακοινώθηκαν όλες οι υποψηφιότητες που θα «κονταροχτυπηθούν» για το λαμπερό βραβείο.

Ο Marlon Wayans και η Skye P. Marshall, πρωταγωνίστρια της σειράς Matlock, θα ανακοινώσουν τους υποψηφίους για την 83η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, αναδεικνύοντας τις καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς. Επιπλέον, φέτος προστίθεται μια νέα κατηγορία: Καλύτερο Podcast.

Αναλυτικά η λίστα με όλες τις υποψηφιότητες:

Καλύτερη ταινία – Δράμα

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Καλύτερη Ταινία – Κινούμενα Σχέδια

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie ή Ο Χαρακτήρας της Βροχής

Zootopia 2

Κινηματογραφικές επιτυχίες και επιτυχίες στο box office

Avatar: Fire and Ash

F1

Kpop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Καλύτερη Ταινία – Μη Αγγλόφωνη

It Was Just an Accident - Γαλλία

No Other Choice - Νότια Κορέα

The Secret Agent - Βραζιλία

Sentimental Value - Νορβηγία

Sirāt - Ισπανία

The Voice Of Hind Rajab - Τυνησία

Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κινηματογραφική Ταινία – Δράμα

Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Sentimental Value

Julia Roberts - After the Hunt

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Δράμα

Joel Edgerton - Train Dreams

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo - Wicked: For Good

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - One Battle After Another

Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία

Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-Hun - No Other Choice

Jesse Plemons - Bugonia

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο σε οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία

Emily Blunt - The Smashing Machine

Elle Fanning - Sentimental Value

Ariana Grande - Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Teyana Taylor - One Battle After Another

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο σε οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία

Benicio Del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - One Battle After Another

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Καλύτερος σκηνοθέτης

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ryan Coogler - Sinners

Guillermo del Toro - Frankenstein

Jafar Panahi - It Was Just an Accident

Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao - Hamnet

Καλύτερο σενάριο

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ronald Bronstein και Josh Safdie - Marty Supreme

Ryan Coogler - Sinners

Jafar Panahi - It Was Just An Accident

Eskil Vogt και Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao και Maggie O’Farrell - Hamnet

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική

Alexandre Desplat - Frankenstein

Ludwig Göransson - Sinners

Jonny Greenwood - One Battle After Another

Kangding Ray - Sirāt

Max Richter - Hamnet

Hans Zimmer - F1

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

«Dream As One» - Avatar: Fire and Ash - Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

«Golden» - Kpop Demon Hunters - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick

«I Lied To You» - Sinners - Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

«No Place Like Home» - Wicked: For Good - Stephen Schwartz

«The Girl In The Bubble» - Wicked: For Good - Stephen Schwartz

«Train Dreams» - Train Dreams - Nick Cave, Bryce Dessner

Τηλεόραση

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Δράμα

The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Καλύτερη τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεοπτική ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά – Δράμα

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Severance

Helen Mirren - Mobland

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα

Sterling K. Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Severance

Noah Wyle - The Pitt

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία

Kristen Bell - Nobody Wants This

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

Jean Smart - Hacks

Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Adam Brody - Nobody Wants This

Steve Martin - Only Murders in the Building

Glen Powell - Chad Powers

Seth Rogen - The Studio

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία

Claire Danes - The Beast in Me

Rashida Jones - Black Mirror

Amanda Seyfried - Long Bright River

Sarah Snook - All Her Fault

Michelle Williams - Dying for Sex

Robin Wright - The Girlfriend

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία

Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti - Black Mirror

Stephen Graham - Adolescence

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys - The Beast in Me

Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο στην τηλεόραση

Carrie Coon - The White Lotus

Erin Doherty - Adolescence

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O’Hara - The Studio

Parker Posey - The White Lotus

Aimee Lou Wood - The White Lotus

Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο στην τηλεόραση

Owen Cooper - Adolescence

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Severance

Ashley Walters - Adolescence

Καλύτερη ερμηνεία σε σταντ-απ κωμωδία

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Καλύτερο podcast

Armchair Expert με τον Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang με την Amy Poehler

Το podcast της Mel Robbins

Smartless

Up First

