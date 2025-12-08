Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες - Αναλυτική λίστα
Ποια ονόματα ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες
Οι Χρυσές Σφαίρες απέχουν μόλις έναν μήνα και ανακοινώθηκαν όλες οι υποψηφιότητες που θα «κονταροχτυπηθούν» για το λαμπερό βραβείο.
Ο Marlon Wayans και η Skye P. Marshall, πρωταγωνίστρια της σειράς Matlock, θα ανακοινώσουν τους υποψηφίους για την 83η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, αναδεικνύοντας τις καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς. Επιπλέον, φέτος προστίθεται μια νέα κατηγορία: Καλύτερο Podcast.
Αναλυτικά η λίστα με όλες τις υποψηφιότητες:
Καλύτερη ταινία – Δράμα
Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Καλύτερη Ταινία – Κινούμενα Σχέδια
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amélie ή Ο Χαρακτήρας της Βροχής
Zootopia 2
Κινηματογραφικές επιτυχίες και επιτυχίες στο box office
Avatar: Fire and Ash
F1
Kpop Demon Hunters
Mission: Impossible – The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
Καλύτερη Ταινία – Μη Αγγλόφωνη
It Was Just an Accident - Γαλλία
No Other Choice - Νότια Κορέα
The Secret Agent - Βραζιλία
Sentimental Value - Νορβηγία
Sirāt - Ισπανία
The Voice Of Hind Rajab - Τυνησία
Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κινηματογραφική Ταινία – Δράμα
Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Die My Love
Renate Reinsve - Sentimental Value
Julia Roberts - After the Hunt
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Δράμα
Joel Edgerton - Train Dreams
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - The Smashing Machine
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία
Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo - Wicked: For Good
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - One Battle After Another
Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee
Emma Stone - Bugonia
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε κινηματογραφική ταινία – Μιούζικαλ ή κωμωδία
Timothée Chalamet - Marty Supreme
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-Hun - No Other Choice
Jesse Plemons - Bugonia
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο σε οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία
Emily Blunt - The Smashing Machine
Elle Fanning - Sentimental Value
Ariana Grande - Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Teyana Taylor - One Battle After Another
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο σε οποιαδήποτε κινηματογραφική ταινία
Benicio Del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - One Battle After Another
Adam Sandler - Jay Kelly
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Καλύτερος σκηνοθέτης
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ryan Coogler - Sinners
Guillermo del Toro - Frankenstein
Jafar Panahi - It Was Just an Accident
Joachim Trier - Sentimental Value
Chloé Zhao - Hamnet
Καλύτερο σενάριο
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ronald Bronstein και Josh Safdie - Marty Supreme
Ryan Coogler - Sinners
Jafar Panahi - It Was Just An Accident
Eskil Vogt και Joachim Trier - Sentimental Value
Chloé Zhao και Maggie O’Farrell - Hamnet
Καλύτερη πρωτότυπη μουσική
Alexandre Desplat - Frankenstein
Ludwig Göransson - Sinners
Jonny Greenwood - One Battle After Another
Kangding Ray - Sirāt
Max Richter - Hamnet
Hans Zimmer - F1
Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι
«Dream As One» - Avatar: Fire and Ash - Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
«Golden» - Kpop Demon Hunters - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick
«I Lied To You» - Sinners - Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
«No Place Like Home» - Wicked: For Good - Stephen Schwartz
«The Girl In The Bubble» - Wicked: For Good - Stephen Schwartz
«Train Dreams» - Train Dreams - Nick Cave, Bryce Dessner
Τηλεόραση
Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Δράμα
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Καλύτερη τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Καλύτερη τηλεοπτική μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεοπτική ταινία
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά – Δράμα
Kathy Bates - Matlock
Britt Lower - Severance
Helen Mirren - Mobland
Bella Ramsey - The Last of Us
Keri Russell - The Diplomat
Rhea Seehorn - Pluribus
Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα
Sterling K. Brown - Paradise
Diego Luna - Andor
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Adam Scott - Severance
Noah Wyle - The Pitt
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική σειρά – Μιούζικαλ ή κωμωδία
Kristen Bell - Nobody Wants This
Ayo Edebiri - The Bear
Selena Gomez - Only Murders in the Building
Natasha Lyonne - Poker Face
Jenna Ortega - Wednesday
Jean Smart - Hacks
Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Adam Brody - Nobody Wants This
Steve Martin - Only Murders in the Building
Glen Powell - Chad Powers
Seth Rogen - The Studio
Martin Short - Only Murders in the Building
Jeremy Allen White - The Bear
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία
Claire Danes - The Beast in Me
Rashida Jones - Black Mirror
Amanda Seyfried - Long Bright River
Sarah Snook - All Her Fault
Michelle Williams - Dying for Sex
Robin Wright - The Girlfriend
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε μίνι σειρά, ανθολογική σειρά ή τηλεταινία
Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti - Black Mirror
Stephen Graham - Adolescence
Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story
Jude Law - Black Rabbit
Matthew Rhys - The Beast in Me
Καλύτερη ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο στην τηλεόραση
Carrie Coon - The White Lotus
Erin Doherty - Adolescence
Hannah Einbinder - Hacks
Catherine O’Hara - The Studio
Parker Posey - The White Lotus
Aimee Lou Wood - The White Lotus
Καλύτερη ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο στην τηλεόραση
Owen Cooper - Adolescence
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - The White Lotus
Jason Isaacs - The White Lotus
Tramell Tillman - Severance
Ashley Walters - Adolescence
Καλύτερη ερμηνεία σε σταντ-απ κωμωδία
Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: Postmortem
Καλύτερο podcast
Armchair Expert με τον Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang με την Amy Poehler
Το podcast της Mel Robbins
Smartless
Up First