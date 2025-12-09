Χρυσές Σφαίρες 2026: Ποιοι «αγνοήθηκαν» και ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανατροπές στις υποψηφιότητες

Η ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες έφερε αρκετές ανατροπές, με σημαντικές απουσίες αλλά και εκπλήξεις που αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από τις επιλογές της Ένωσης.

Παρά τον τεράστιο θόρυβο, τις υψηλές προσδοκίες και τη σταθερή εμπορική του πορεία, το «Wicked: For Good» έμεινε εκτός όλων των μεγάλων κατηγοριών στις φετινές Χρυσές Σφαίρες. Η ταινία δεν κατάφερε να βρεθεί ούτε στο Best Picture – Musical/Comedy, ούτε στη λίστα των υποψηφίων για Σκηνοθεσία, αφήνοντας για ακόμη μία φορά τον Jon M. Chu εκτός κάδρου.

Οι υποψήφιες ταινίες για την Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία στις Χρυσές Σφαίρες 2025

Η απουσία αυτή είναι ακόμη πιο ηχηρή αν αναλογιστεί κανείς πως πέρυσι η πρώτη ταινία δεν είχε κερδίσει το μεγάλο βραβείο, αλλά είχε τιμηθεί με το ειδικό Cinematic and Box Office Achievement Award, μία μάλλον «παρηγορητική» διάκριση για την τεράστια της επιτυχία. Γεγονός που δημιουργούσε την αίσθηση ότι το sequel θα είχε πιο θερμή υποδοχή - κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Η παρουσία της πολυσυζητημένης παραγωγής στις υποψηφιότητες παραμένει περιορισμένη, παρά τις τρεις συνολικές αναφορές της - στις ερμηνευτικές κατηγορίες με τη Σίνθια Ερίβο και την Αριάνα Γκράντε, στο πρωτότυπο τραγούδι και στο box office achievement.

Η Ariana Grande παρευρίσκεται στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στο Lincoln Center, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη. Invision/AP

Η απουσία της από την κατηγορία των Καλύτερων Μιούζικαλ είναι ηχηρή, καθώς πολλοί ανέμεναν ότι θα διεκδικούσε με άνεση μια θέση.

Η Cynthia Erivo στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2025 Associated Press

Οι φανς το σχολιάζουν ως μία ανεπαρκή εκπροσώπηση για ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς και σίγουρα μία από τις πιο συζητημένες «παραλείψεις» των βραβείων.

Τζούλια Ρόμπερτς: Επιστροφή στο παιχνίδι

Αν και οι ηχηρές απουσίες κέρδισαν τα περισσότερα βλέμματα, οι φετινές υποψηφιότητες έκρυβαν αρκετές θετικές αλλά και αινιγματικές εκπλήξεις.

Παρά το γεγονός ότι το «After the Hunt» δεν βρήκε ποτέ τον δρόμο του προς το ευρύ κοινό, η Τζούλια Ρόμπερτς απέσπασε υποψηφιότητα για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, αποδεικνύοντας ότι η στιβαρή παρουσία της της παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Το πιο απρόσμενο φαβορί

Ίσως η πιο περίεργη και συζητημένη στιγμή της ανακοίνωσης ήταν η εμφάνιση του «KPop Demon Hunters» στην κατηγορία Box Office Achievement.

Παρά το γεγονός ότι η ταινία του Netflix είχε περιορισμένη κινηματογραφική διανομή και το στούντιο δεν ανακοινώνει επίσημα εισπράξεις, το έργο κατάφερε να «εισβάλλει» στην κατηγορία, εκτοπίζοντας εμπορικούς γίγαντες όπως το «A Minecraft Movie» , το «Lilo and Stitch» και το «Superman» .

Η παρουσία του, μάλιστα, ανοίγει συζήτηση για το αν μπορεί να εξελιχθεί σε απρόσμενο φαβορί, δεδομένης της τεράστιας διαδικτυακής του απήχησης.

Μεγάλα ονόματα που έμειναν εκτός

Οι αδικημένοι των φετινών βραβείων είναι πολλοί με μερικές απουσίες να προκαλούν πραγματικά ερωτήματα στο κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σίντνεϊ Σουίνι, παρά την εξαιρετική ερμηνεία της στο «Christy».

#GoldenGlobes Snubs: Sydney Sweeney (“Christy”) for best lead actress in a motion picture drama.https://t.co/C0lMCHMeqn pic.twitter.com/j6nbtKeUlc — Variety (@Variety) December 8, 2025

Το κινεζικό υπερ-hit «Ne Zha II», η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς παγκοσμίως.

Καθώς και η Γκουίνεθ Πάλτροου, που επέστρεψε φέτος με μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της καριέρας της στο «Marty Supreme».

Η μεγάλη βραδιά των βραβείων θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2026, με τις φετινές υποψηφιότητες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανατροπές την τελευταία στιγμή.

Διαβάστε επίσης