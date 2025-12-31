Αξός Μυλοποτάμου: Υποσχέθηκαν «μαζί στη ζωή και στον θάνατο» και το τήρησαν

Έφυγαν με λίγες ώρες διαφορά

Υποσχέθηκαν πως θα είναι μαζί για πάντα και θα πορεύονται χέρι χέρι και το πέτυχαν... Έζησαν μαζί σχεδόν μία ολόκληρη ζωή. Ο λόγος για ένα ζευγάρι από τον Αξό Μυλοποτάμου που ούτε ο θάνατος δεν κατάφερε να χωρίσει.

Το ζευγάρι έφυγε από τη ζωή με διαφορά λίγων ωρών καλύπτοντας την περιοχή όπου κατοικούσαν και όσους τους γνώρισαν με ένα πέπλο συγκίνησης.

Ο λόγος για τον 91χρονο Μανώλη Μανιά (Μουσμουλομανώλη) και την 75χρονη σύζυγό του Μαρία. Στο κοινό τους διάβα απέκτησαν παιδιά κι ευτύχησαν να δουν εγγόνια. Στάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου αγνά κι ανόθευτα ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν άντεξαν χώρια ούτε για λίγες ώρες.

Κοινό το στεφάνι της χαράς που τους ένωσε, κοινό και το στεφάνι του αποχωρισμού από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Μανώλης και η Μαρία, «έφυγαν» μαζί, λίγο πριν από την έλευση του νέου έτους με την οικογένεια, τους συγχωριανούς και τους φίλους να τους αποχαιρετούν με συγκίνηση στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Αξό.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

