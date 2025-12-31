Αθόρυβα Πυροτεχνήματα: Η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και με τη στήριξη φιλοζωικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, απευθύνει κάλεσμα προς όλους για την υιοθέτηση αθόρυβων πυροτεχνημάτων στις εορταστικές εκδηλώσεις, με στόχο τον σεβασμό και την προστασία των ζώων

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης με αντικείμενο την υιοθέτηση αθόρυβων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από πολίτες και Δήμους.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μέσω της οποίας έχει αποσταλεί ενημερωτική επιστολή και συνοδευτικό υλικό και στους 332 Δήμους της χώρας, με στόχο την ενθάρρυνση πρακτικών που περιορίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις των εκκωφαντικών θορύβων στα ζώα συντροφιάς, τα αδέσποτα και την άγρια πανίδα.

Την πρωτοβουλία στηρίζουν τρεις φιλοζωικές ομοσπονδίες και τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας: η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΦΟΕ), η ΑΝΙΜΑ, η WWF Ελλάδος, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η NEMESIS και ο Οργανισμός για τη Βιοποικιλότητα στα Αγροτικά Οικοσυστήματα «ΤΥΤΩ».

Κατά τις εορταστικές περιόδους, η χρήση συμβατικών πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο δημοτικών εκδηλώσεων συνδέεται με έντονο φόβο, αποπροσανατολισμό, τραυματισμούς και απώλειες ζώων. Τα αθόρυβα πυροτεχνήματα αποτελούν μια εφαρμόσιμη εναλλακτική για τους Δήμους, η οποία διατηρεί τον εορταστικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων χωρίς να επιβαρύνει την ευζωία των ζώων και το φυσικό περιβάλλον.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, Πολιτεία και Κοινωνία των Πολιτών απευθύνουν ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα: οι εορταστικές εκδηλώσεις των Δήμων και των πολιτών μπορούν να σχεδιάζονται με τρόπο που συνδυάζει τον εορτασμό με τον σεβασμό στη ζωή και την ευζωία των ζώων. Το ενημερωτικό βίντεο της πρωτοβουλίας αποτυπώνει με ανθρώπινο τρόπο το κεντρικό μήνυμα της δράσης: «Πολίτες και Δήμοι χρησιμοποιούμε αθόρυβα πυροτεχνήματα για να γιορτάσουμε όλοι άφοβα», υπενθυμίζοντας ότι η χαρά των γιορτών μπορεί να είναι φωτεινή και συλλογική — χωρίς φόβο για όσους δεν μπορούν να προστατευθούν μόνοι τους.

