Δεύτερη αυτοκτονία στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες - Τον εντόπισε ο αδελφός του σε χωράφι
Τον άνδρα βρήκε το μεσημέρι της Τρίτης ο αδελφός του στο χωράφι όπου κρατούσαν τα ζώα τους, με μια θηλιά στον λαιμό
Λίγες ώρες πριν την εκπνοή του 2025, ένα δεύτερο περιστατικό αυτοχειρίας συγκλονίζει την Κρήτη.
Σύμφωνα με το Zarpanews, σήμερα (Τετάρτη 31/12), στο Ρέθυμνο, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ένας 47χρονος άνδρας αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του με απαγχονισμό. Τον άνδρα βρήκε το μεσημέρι της Τρίτης ο αδελφός του στο χωράφι όπου κρατούσαν τα ζώα τους, με μια θηλιά στον λαιμό.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την ίδια μέρα ένας 32χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε.
