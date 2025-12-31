Κρήτη: Βουτιά θανάτου 32χρονου από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Συγκλονίζει την κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη ο τραγικός θάνατος ενός 32χρονου στην εκπνοή του 2025, ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε.

Ο άνδρας το βράδυ της Τρίτης έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή του Γιοφύρου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ΕΚΑΒ και αστυνομία, ενώ ο 32χρονος, μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου τελικά κατέληξε λίγο αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.