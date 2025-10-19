K-Pop Κυνηγοί Δαιμόνων: Η ταινία-φαινόμενο που σαρώνει παγκοσμίως

Τι οδήγησε τη δημοφιλή ταινία στην κορυφή των charts

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
Η animated ταινία «K-Pop Demon Hunters» του Netflix κυκλοφόρησε στις 20 Ιουνίου 2025. Από τότε συνεχίζει ασταμάτητα να καταρρίπτει ρεκόρ θεαματικότητας κερδίζοντας φανατικό κοινό μεταξύ ιδίως νεαρότερου κοινού, που δεν σταματά να λικνίζεται στους ρυθμούς των τραγουδιών που τραγουδούν οι πρωταγωνιστές της.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι «HUNTRIX», ένα συγκρότημα τριών κοριτσιών οι οποίες είναι διάσημες σταρς της K-Pop μουσικής. Πίσω από τη λάμψη όμως, κρύβεται μια μυστική αποστολή: Τα κορίτσια είναι κυνηγοί δαιμόνων που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, εξουδετερώνοντας σκοτεινές δυνάμεις, την ώρα που δίνουν sold-out συναυλίες.

Η ταινία συνδυάζει δυναμική δράση, φαντασία, μουσική και χιούμορ, με επίκεντρο τη φιλία και τη συνεργασία. Τα προσεγμένα σχέδια, το καλοδουλεμένο σενάριο και οι έντονες χορογραφίες την κάνουν ιδανική για μικρούς θεατές - αλλά και για τους φανς της K-Pop και των anime κάθε ηλικίας.

K-Pop - Netflix

Το συγκρότημα "HUNTRIX", Μίρα - Ρούμι - Ζόεϊ

Φυσικά, αυτό που συνέβαλε στην επιτυχία της ταινίας είναι τα τραγούδια του συγκροτήματος που ακούμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, καθώς και τα χορευτικά τους.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, με μικρές θαυμάστριες και θαυμαστές να δοκιμάζονται στα χορευτικά των «HUNTRIX», είναι αμέτρητα. Οι μικροί φανς σε όλο τον κόσμο χορεύουν, τραγουδούν και αναπαριστούν τις σκηνές της αγαπημένης ταινίας.

Τα βίντεο που έχουν κατακλύσει την πλατφόρμα:

Βέβαια, στο κυνήγι των δαιμόνων δεν διστάζουν να μπουν και οι γονείς.

Το μουσικό είδος K-Pop

Η K-pop (Korean pop) είναι το σύγχρονο ποπ μουσικό ρεύμα της Νότιας Κορέας, που συνδυάζει δυναμική μουσική και εντυπωσιακές χορογραφίες. Πολλά είναι πλέον τα K-Pop συγκροτήματα που πραγματοποιούν sold out εμαφνίσεις ανά τον κόσμο. Πέρα από μουσικό είδος, έχει εξελιχθεί σε πολιτιστικό φαινόμενο με τεράστια επιρροή στη μόδα, την τέχνη και τα social media.

Black Pink

Το δημοφιλές κορεάτικo συγκρότημα K-Pop "Black Pink"

Ρεκόρ θεαματικότητας

Η ταινία συνδυάζοντας την K-Pop με τη δράση, κατέκτησε τον τίτλο του πιο «most watched» πρωτότυπου φιλμ στην ιστορία του Netflix, ξεπερνώντας τις 236 εκατομμύρια προβολές και καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της ταινίας δράσης «Red Notice».

Μέχρι και σήμερα, έχει παραμείνει για 17 συνεχόμενες εβδομάδες στο «Top 10» των αγγλόφωνων ταινιών του Netflix.

Αν και δεν υπάρχουν ακριβή δεδομένα για την Ελλάδα, η ταινία έχει δεν έχει σταματήσει να υπάρχει στη κορυφαία δεκάδα των ταινιών στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή μάλιστα βρίσκεται στην 3η θέση αυτής της λίστας.

Οι δημιουργοί της ταινίας μιλούν για την επιτυχία

Ο Chris Appelhans, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας K-Pop Demon Hunters, με εμπειρία στο animation και τη δημιουργία οπτικών κόσμων, ένιωθε κατά κάποιο τρόπο την επιτυχία που έρχεται.

«Ήταν φιλόδοξο — ίσως και ανόητο… Σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής νιώθαμε πως πάμε να κάνουμε κάτι τεράστιο και ίσως είναι τρέλα αυτό που προσπαθούμε».

Από την άλλη η Maggie Kang, επίσης σκηνοθέτρια της ταινίας σημείωσε την σημασία ένταξης του K-Pop είδους σε μια τέτοια ταινία.

«Η αυθεντικότητα είναι το κλειδί για το μέλλον του K-content. Πιστεύω ότι μόνο έτσι το περιεχόμενο από την Κορέα μπορεί να φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό και να γίνει πιο παγκόσμιο από ό,τι είναι τώρα».

Δημιουργοί K-Pop Hunters

O Chris Appelhans και η Maggie Kang, σκηνοθέτες της ταινίας «K-Pop: Κυνηγοί Δαιμόνων»

Η επιστροφή της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες

Οι «HUNTRIX» θα επιστρέψουν ξανά στους κινηματογράφους το Σαββατοκύριακο του Halloween, όπως ανακοίνωσε το Netflix, με ειδικές προβολές «sing-along» - δηλαδή προβολές όπου οι στίχοι των τραγουδιών εμφανίζονται στην οθόνη, δίνοντας στους θεατές τη δυνατότητα να τραγουδήσουν δυνατά και να συμμετέχουν ενεργά στην ταινία, σαν σε πραγματική K-Pop συναυλία.

Οι ειδικές προβολές του «K-Pop Demon Hunters» θα γίνουν σε τρεις μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων στις ΗΠΑ καθώς και σε «επιλεγμένους κινηματογράφους διεθνώς», συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία.

Η Ελλάδα δεν αναφέρεται προς το παρόν ανάμεσα στις χώρες με επιβεβαιωμένες προβολές. Ωστόσο, τα τραγούδια της ταινίας είναι διαθέσιμα σε όλες τις μεγάλες μουσικές πλατφόρμες. Έτσι, το «sing-along» μπορεί να γίνει και στο σπίτι, με τους μικρούς θεατές να μεταμορφώνονται σε τραγουδίστριες της K-Pop από το σαλόνι τους.

Τα τραγούδια του Kpop Demon Hunters

Ακούστε κάποια από τα μουσικά κομμάτια που σπάνε ρεκόρ σε όλες τις πλατφόρμες. Ανάμεσα σε αυτά, το μεγαλύτερο hit είναι το «Golden».

Πρόκειται για το επίσημο soundtrack της ταινίας το οποίο συνολικά μετρά σχεδόν 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και ξεπερνά μέχρι στιγμής τις πεντακόσιες τριάντα έξι εκατομμύρια προβολές στο Youtube.

